台南實踐街平交道 15日開放機車與行人通行

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（中央社記者楊思瑞台南4日電）台南市北區實踐街平交道從民國110年10月封閉配合鐵路地下化工程，考量工程進度及周邊居民用路需求，將從15日起開放雙向機車道及行人通行道，方便民眾來往通行鐵路兩側。

交通部鐵道局南部工程分局今天發布新聞稿指出，台南市區鐵路地下化工程預計15日上午10時起針對實踐街平交道開放機車及行人通行，汽車仍行駛長榮鋼便橋。

鐵道局指出，實踐街平交道因配合台南市區鐵路地下化工程封閉至今，考量區域工程進度及周邊居民用路需求，將開放實踐街平交道雙向機車道及行人通行道，預估開放後能有效紓解長榮鋼便橋汽車與機車爭道情形，且鐵路兩側居民可利用往來通行就醫，並便利周邊學校學生上下學通過。

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鐵道局指出，實踐街平交道開放初期，兩側均會安排交通指揮義交進行交通管制，用路人務必遵守相關號誌、標誌、標線及義交指揮，當平交道柵欄落下時勿強行通過，以維護鐵路平交道人車安全。

鐵道局指出，因鐵路地下化工程仍持續進行，如因工程需要須臨時性交通管制讓施工車輛通過，用路人應聽從交通指揮人員指揮，後續將隨時檢視各項交維措施情況進行調整，將施工所造成交通影響降至最低。（編輯：張雅淨）1131204