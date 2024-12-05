五股成州派出所落成啟用 侯友宜：繼續支持警察

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（中央社記者趙敏雅新北5日電）新北市政府警察局蘆洲分局成州派出所今天落成啟用，市長侯友宜致詞時說，成州派出所位在五股中心點，肩負4萬多人安全，他叮囑市警局對廳舍要有完整專案，繼續支持警察。

侯友宜出席成州派出所落成啟用典禮時回憶起10多年前五股爆炸案，並說「五股現在變得不一樣了」，產業發展迅速、人口增加，必須投入更多公共建設，尤其五股交流道做好後，一定是北台灣中心點，而成州派出所轄內服務民眾近1萬9000多戶，扮演非常重要角色。

侯友宜強調，希望能在任內幫忙解決警察廳舍問題，隨著未來行政第二辦公室落成，要將派出所、分局、大隊及訓練場所一併討論、做到位。

成州派出所落成後，由五股區成泰路三段遷移至五股區新五路三段342號。

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蘆洲分局指出，成州派出所舊廳舍從民國78年啟用，已使用35年，經歷921地震後主體結構受損，在相關單位奔走協調，爭取興建多功能辦公大樓，擴大警政辦公空間，並增設新型警用設施。成州派出所新建工程2022年4月開工，今年11月完成搬遷進駐，興建經費約新台幣1億2700萬元。

蘆洲分局說，新建大樓廳舍為地下1層、地上5層，樓地板面積為850坪。1樓是成州派出所辦公廳舍及民眾服務區，2到3樓規劃成州派出所辦公室及警員待勤室，4樓為衛生局公共托老空間、5樓則是社會局身心障礙者社區式日間照顧中心，大樓結合身心障礙族群基礎照護及高齡人口長期照護，是社會安全網最好的例子。（編輯：林恕暉）1131205