中科擴建二期有地主批徵收不公 管理局：協商拚雙贏

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（中央社記者蘇木春台中5日電）攸關台積電擴廠的中部科學園區台中園區擴建二期進度，今天有地主出面抗議徵收價格不合理；中科管理局表示，估價審查作業依法辦理，將再與所有權人進行協商，盡最大努力達成雙贏。

多名地主日前在中科擴建二期預定地附近，掛上巨幅廣告抗議，今天並有數名地主代表到場，拿起手板呼喊「不要賤賣」、「捍衛財產」等口號，指中部科學園區管理局徵收價格不公。

其中，劉家地主代表指出，家族土地位於中科主要道路東大路及中科路交通樞紐，是長輩所留下祖產，20年前中科剛設立時候，有一大部分土地已被徵收過一次，當時還是建地，卻用農業區公告現值加4成被強行徵收，現在已進入市價徵收時代，但強制徵收價格卻比公告現值還低。

另名賴家地主代表說，民國105年間當時以每坪新台幣9.5萬元，購買現在要被徵收的土地，作為家族貨運公司大型車輛停靠場站，因此又花錢申請合法容許使用的規劃費、回饋金等開發成本，結果現在中科管理局用比8年前還要低的價格強制徵收，認為相當不合理。

中科管理局今天發布新聞稿表示，「台中園區擴建二期籌設計畫」，經行政院111年1月22日核定在案，各項實質計畫均已依法審查通過（含都市計畫、環境影響評估等）；經委託2家估價師事務所辦理估價完成查估報告，提送「台中市政府協議價購價格審查會」審議通過在案，所有作業依照法令規定程序完備。

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中科管理局指出，今年4月間接續召開多場協議價購會議，由不動產估價師說明市價查估作業內容，期能藉此方式與土地及土地改良物所有權人進行面對面溝通；目前已陸續與土地及地上物所有權人簽訂協議價購契約，同意協議價購土地面積比例已達95.36%。

中科管理局提到，尊重每名地主對於所屬土地或地上物價格主張，目前尚在徵收公告期間，將與所有權人再進行協商，盡最大努力達成雙贏。（編輯：陳仁華）1131205