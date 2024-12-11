金門防治紅火蟻 防檢署：需「面的策略」非單點施藥

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳玟嶸金門11日電）為協助防治紅火蟻，農業部動植物防疫檢疫署、國家紅火蟻防治中心等單位赴金與金門縣府共商防治策略；縣長陳福海說，盼中央在經費、技術等資源上持續協助處理各類外來物種。

民國103年4月間，金門縣防疫所在田間調查時發現紅火蟻，至今紅火蟻仍是威脅金門農業、生態與居民的外來物種；為協助防治紅火蟻，農業部動植物防疫檢疫署長邱垂章、國家紅火蟻防治中心執行長林宗岐等人在10、11日赴金訪視，並拜會金門縣府共商防治策略。

陳福海表示，金門幅員雖不大，但紅火蟻問題很嚴峻，盼中央加強對離島的資源支持，包括經費補助與技術指導；他也說，除防治紅火蟻外，藍孔雀、互花米草、銀膠菊等外來物種問題，同樣需要中央與地方重視。

邱垂章表示，紅火蟻防治需要「面的策略」，而非單點施藥，建議以烈嶼為示範區域，推動全面性防治措施，包括分批投放餌劑、利用無人機大規模餌劑投放，配合在人力難觸及地區投放等技術手段，並透過數據統計追蹤成果，預期3次投藥後可見顯著成效，如試驗成功，就能推廣到其他鄉鎮。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

邱垂章也說，在其他縣市成功經驗中，整體性與持續性防治措施能顯著減少紅火蟻活躍範圍；邱垂章強調，若紅火蟻入侵面積涉及軍方、中央國有地，也須協調各單位多方進行防治及投藥，確保不遺漏任何死角，才能根本解決問題，若其他單位轄地未同步推進，仍可能成為紅火蟻棲息與移動溫床。

農業部動植物防疫檢疫署副署長杜麗華表示，今年檢疫署已編列新台幣300萬元經費在金門進行小規模試驗，若試驗成果良好，明年將協助爭取離島基金支持，逐步擴大防治規模，期望透過與金門縣府合作，形成全面圍堵防線。（編輯：陳仁華）1131211