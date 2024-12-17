台南新化崩溝溪護岸近完工 降低區域水患威脅

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（中央社記者楊思瑞台南17日電）台南市政府爭取經濟部水利署補助辦理新化區崩溝溪排水護岸改善應急工程，預計明年1月底完工，完工後河道拓寬，排洪效率提高，將可降低周邊地區水患發生機率。

台南市長黃偉哲今天前往視察工程進度表示，今年雨季結束較晚，至11月尚有颱風帶來降雨，目前進入乾季，希望工程加快進行，在明年汛期來臨前完工，讓民眾得到更好保護。

黃偉哲強調，市府將經濟部水利署第六河川分署合作加強新化及南科園區周邊地區防洪強度，相信透過中央與地方攜手合作，可發揮最高防汛效能。

台南市政府水利局提供資料指出，崩溝溪排水為烏鬼厝溪排水支流，屬於虎頭溪排水系統，集水區範圍涵蓋新化區台20線道路及國道8號交會處周邊，排水護岸現況多為未整治土坡，且渠寬有束縮情形，豪大雨期間常因護岸坡腳受沖刷，導致邊坡崩塌，影響排洪能力，有河道溢淹風險。

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水利局指出，獲得水利署經費補助後，水利局辦理「新化區崩溝溪排水（2K+010至2K+140）護岸改善應急工程」，依崩溝溪排水規劃渠寬及新建直立式護岸，長度136公尺，高度約6.5公尺，銜接上、下游既設護岸。

水利局指出，工程於5月15日開工，目前工程進度超前，預計明年1月底前如期如質完工，完工後河道寬度由現況最窄處約10公尺拓寬至15公尺，有效提升崩溝溪排水通洪效率，將可改善5公頃積淹水面積，保護人口約達1000人。（編輯：謝雅竹）1131217