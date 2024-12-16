台南高分院遷建新廳舍工程發包 預計2029年完工

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（中央社記者楊思瑞台南16日電）台灣高等法院台南分院計畫將辦公廳舍遷建至安平區平通路，工程於第5次公開招標後於11月公告決標，計畫興建地上6層、地下2層建物，預計於2029年完工。

台南高分院院長黃瑞華今天在院方年度媒體交流活動，說明台南高分院辦公廳舍遷建計畫，在2022年2月獲台南市長黃偉哲同意由台南市工務局為工程代辦機關，經4次公開招標流標後，於今年11月5日公告上益等4家聯合團隊得標統包工程決標。

黃瑞華表示，新辦廳舍建築理念依綠色、節能、永續及智慧等進步建築新思維，使人為空間與自然環境融合、共生，達到自然與人文平衡，提供優質司法服務空間，兼顧法院建物莊嚴性、機能性及審判環境安全性，形塑成為具有指標性、前瞻性，足使台南市民驕傲的百年建築。

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黃瑞華期盼建築團隊配合台南氣候、風向，建造出外型典雅，內部通風、對流、會呼吸，不必太依賴冷氣的建築，新廳舍完工後，目前位於中西區中山路的辦公廳舍預計移交台南地方法院少年法庭使用。

台南高分院提供資料指出，目前辦公廳室為77年歷史老舊建物，設備及空間不敷使用，新建工程經司法院核定位於安平區金華段81地號機關用地，採設計與施工併辦統包方式辦理，工程預算為新台幣41億7707萬多元。（編輯：郭諭儒）1131216