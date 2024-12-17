詐團冒用高市府人員名義獲個資 社會局提醒勿受騙

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（中央社記者張已亷高雄17日電）高雄市社會局表示，近期接獲民眾來電，稱有人假冒市府人員藉核對申辦福利身分名義，企圖取得個資，提醒民眾若遇類似狀況，應洽社會局詢問或撥打「165」反詐騙專線以免受騙。

高雄市政府社會局今天發布新聞稿指出，近日接獲多起民眾來電及陳情，指有詐騙集團以社會局人員名義，欲協助申辦低（中低）收入戶補助，或告知有他人持民眾身分證明文件申辦社福補助要核對個人資料等狀況。

社會局提醒民眾留意，勿輕易洩漏個資以免受騙，若接獲來電顯示號碼「334-4885」，該電話為社會福利諮詢專線，僅有受話功能無法撥出，若接到來電顯示此號碼說明申辦福利補助需核對個資等即為詐騙電話。

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社會局表示，各項社會福利申請需由民眾持相關證件洽戶籍地區公所或至社會局提出申辦，若委託他人辦理則需填妥委託書並攜帶委託人及受託人雙方身分證件。社會局及區公所不會主動派人協助津貼申辦，也不會透過電話取得申請人身分資料及帳戶資訊或要求簽署不明文件等。

社會局指出，若民眾遇到類似狀況，應提高警覺確認個人證件是否遺失，並洽詢區公所或高雄市政府電話「07-3368333」轉社會局詢問，或撥打「165」反詐騙專線、「110」報案，切勿將個人身分證明等相關資料交付不明人士，讓詐騙集團有機可乘。（編輯：張雅淨）1131217