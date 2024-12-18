台中9旬嬤社區活動不缺席 展現活力當長者學習標竿

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（中央社記者趙麗妍台中18日電）台中市沙鹿區興安社區92歲蔡阿嬤參加社區SDGs及弘光科大USR活動長達7年，從不缺席，許多長者以蔡阿嬤為學習標竿一起參與，使得社區產生良善的永續循環作用。

弘光科技大學今天發布新聞稿指出，弘光科技大學與彰化師範大學、東海大學、台中市沙鹿區興安社區發展協會、台中市好生活愛護關懷協會，日前共同辦理「共創低碳綠能家園、實踐永續環境」大學社會責任成果交流研討會。

興安社區發展協會總幹事何敏蓉在當天研討會中主講「野菜的力量」、台中市好生活愛護關懷協會執行長陳瑞欽主講「好生活、愛無限」、彰化師範大學環境教育中心副主任姜鈴主講「美『蜊』芳苑、寶『蜆』大城」。

何敏蓉指出，社區居民齊心協力營造共生基地，落實SDG3、SDG7、SDG11這3項永續指標，104年開始開闢綠光尋夢園，種植蔬果供據點長輩食用，98年至113年持續獲得環保績優獎。弘光科大師生來裝設太陽能及風力發電設備，綠光尋夢園有潔淨的電力可使用，貼心設置手機充電設備，參訪民眾使用後稱讚不已。

何敏蓉分享說，近年蔬菜價格飛漲，有長輩提議到園區採摘野菜，免費又美味，開啟野菜復育及應用，復育時令野生植物，節省開支又環保。園區易生長構樹，剷除後可再利用，老師指導長者重拾古老技藝製作構皮樹皮布。

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92歲蔡阿嬤從不缺席，許多長者以蔡阿嬤為學習標竿，一起參與社區永續行動，社區產生良善的永續循環作用。她的口頭禪是，「我是模範生，帶頭做給人看」。

當天研討會下午則由東海大學永續發展暨校務研究處處長陳鶴文主講「從USR到SDGs：大學引領的永續行動藍圖」；弘光科大智慧科技學院院長黃文鑑主講「中部沿海邁向低碳、綠能與韌性生態社區共築計畫」。（編輯：李淑華）1131218