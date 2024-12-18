花蓮市中原路人行道改善工程 年底前分段動工

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（中央社記者張祈花蓮縣18日電）花蓮市公所爭取經費，陸續進行多處人行道改善工程，其中，中原路人行道改善路段包含7處路口、全長約1.2公里，預計近期動工，將避開農曆春節分段施工。

花蓮市公所指出，中原路人行道改善工程範圍，從中原路與中正路口，往東延伸到路底七腳川公園，將完成雙側人行道改善，針對7處路口著重人行道轉彎處外推、行穿線退縮及既有行人庇護島改善等。

花蓮市長魏嘉彥指出，為翻轉過去行人地獄狀況，積極爭取相關工程計畫，改善人行道缺失，也希望駕駛人配合，共創友善交通環境。

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魏嘉彥提到，先前透過爭取花東基金完成中原路與重慶路口至長安街口北側的人行步道，是這次工程示範區，完工後獲得市民好評，這次中原路改善工程也受到民眾期待。

魏嘉彥說，中原路人行道改善工程將分為9階段施工，第1階段為重慶路至長安街南側區域，預計春節前完成，其餘路段會在年後陸續施工；未來還有花崗山學區人行安全提升計畫與國聯一路、二路等案將陸續施工。（編輯：陳仁華）1131218