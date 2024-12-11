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花蓮市建國路人行道將動工 宣導民眾移除障礙物

2024/12/11 13:04
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（中央社記者張祈花蓮縣11日電）花蓮市建國路平交道至中山路交叉口，連結吉安鄉、花蓮市，花蓮市公所獲內政部核定經費，將進行約700公尺人行道改善，動工前公所、民代及里長們加強宣導民眾移除障礙物。

花蓮市公所獲內政部國土管理署核定約新台幣2900萬元，辦理「花蓮市建國路人行道改善工程」，施工路段自建國路鐵路平交道至中山路交叉口約740公尺道路，改善雙側人行步道及AC道路鋪面，分為8個施工階段分段完工，預計明年8月完工。

花蓮市長魏嘉彥說，建國路是連接花蓮市與吉安鄉的重要道路，且行經國立花蓮高農，工程第一階段就從花農校門前開始，難免造成通學不方便，感謝師生的配合。

魏嘉彥說，為打造安全友善的人行環境，目前市區同時有多個工程進行中，呼籲民眾注意用路安全、減速慢行，公所會掌握施工期程，把關施工品質。

由於即將動工的建國路路段人行道多有商家占用、住家停車或擺放綠植盆栽等狀況，花蓮市公所邀集民意代表、里長共同會勘，也派發通知單，呼籲民眾移除障礙物，以利施工順利進行。（編輯：謝雅竹）1131211

魏嘉彥
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