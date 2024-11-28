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花蓮清潔隊員喪假仍要上班 班長遭控霸凌已調職

2024/11/28 15:16（11/28 16:36 更新）
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花蓮市公所清潔隊遭爆料，1名班長涉嫌霸凌隊員，喪事期間不給喪假還要求上班等。花蓮市公所已將遭該名班長調離現職，等候調查結果。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 113年11月28日
花蓮市公所清潔隊遭爆料，1名班長涉嫌霸凌隊員，喪事期間不給喪假還要求上班等。花蓮市公所已將遭該名班長調離現職，等候調查結果。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 113年11月28日
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（中央社記者張祈花蓮縣28日電）花蓮市公所清潔隊遭爆料，1名晚班蔣姓班長涉嫌霸凌隊員，喪事期間不給喪假還要求上班等案。花蓮市長魏嘉彥指出，已將班長調離現職，等候調查結果，有屬實絕對嚴懲。

有網友在臉書花蓮同鄉會社團爆料，指控花蓮清潔隊蔣姓班長濫用職權、霸凌隊員，有隊員的母親過世，卻以人力不足為由，要求上班；隊員繞道買水被懲處；垃圾車煞車故障發生事故，卻要隊員出拖吊費等。

被指控的蔣姓班長今天指出，喪假部分有跟隊員協調，因人力不足、情急之下請隊員幫忙上班，確實有疏失，應立刻向長官反映，調度人力支援，管理上沒有針對性也沒有霸凌。

花蓮市清潔隊長吳慶展說，隊上165人、夜班45人，平時人力確實比較吃緊，尤其颱風後清運需求大，人力調度困難，但喪假確實不應該要求隊員上班，應遵守勞基法規定，對於所有指控都會調查。

吳慶展說，蔣姓班長平時工作認真、工作要求高，難免會有隊員反映，但過去都沒有情緒失控、霸凌的問題。

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對於霸凌事件傳出，魏嘉彥今天前往清潔隊了解狀況後接受媒體聯訪指出，目前先將被指控的蔣姓班長調離現職，靜候調查結果，針對喪假不讓隊員請假，向當事人道歉。

魏嘉彥提到，有關偏離路線買水被懲處，因清潔隊路線偏移，會有收到私人業者垃圾的疑慮，這點有跟清潔隊溝通，出車前就要把飲用水準備好，絕對不能偏離路線，對於網友投訴內容，都會進行調查。（編輯：李淑華）1131128

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