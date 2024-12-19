北藝專員遭控自攬標案獲利 北市文化局將釐清

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（中央社記者劉建邦台北19日電）北市議員顏若芳指控北藝中心某專員曾是影像公司負責人，涉利用職權讓自家公司取得標案，獲利約300萬元。文化局今天說，將了解狀況後處理。北藝則表示，若查證屬實將懲處。

民進黨台北市議員顏若芳今天在市議會召開記者會，表示台北表演藝術中心行銷部某專員涉用職權取得標案，再把標案轉包給曾任負責人的影像剪輯公司，把北藝標案當成個人金庫。

她表示，北藝在2021年5月掛牌成立，此專員進入北藝擔任採購業務，仍是一家影像剪輯公司的負責人，依規定此專員開設的公司要投標北藝標案，理應迴避，但此專員卻把負責的標案發包給自己的公司。

顏若芳指出，此專員在2022年、2023年都曾把北藝標案發包給自身公司，從相關影片就可看出資訊，因影片最後出現製作公司就是此名專員擔任負責人的公司，在3年內曾得標9案，獲利約新台幣300萬元。

她說，此專員事後為規避，就把公司的董事讓給胞妹，且從資料發現，此專員負責的採購案還有很多，可能有其他標案未被發現，要求北市府全面調查，並清查修正行政法人標案規範及執行狀況。

台北市文化局藝術發展科股長蔡佳穎在記者會上回應，依政府採購法規定，補助金額占採購金額一半以上，資料要送監督機關審查，此案都屬小額採購，只要依北藝中心的採購規章處理即可。

她說，文化局基於監督北藝的立場，會再了解此案的詳細狀況後處理，且會再次檢視實務執行面及法規面，若需調整修正相關內容就會修正。

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北藝中心表示，依「台北表演藝術中心採購作業實施規章」，承辦、監辦、採購人員對於採購相關事項，涉及本人、配偶、二親等以內親屬，或同財共居親屬之利益時，應行迴避。

北藝指出，趙姓專員疑違反規定，若查證屬實，將依規定懲處。此外，將檢討現行利益衝突規範，並在現行採購作業規章外，強化訂定採購作業相關細則，明確規範採購利益迴避、衝突禁止及請託關說等，以利遵循，並持續依法規執行。（編輯：蕭博文）1131219