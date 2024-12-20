金門縣長就職2週年 陳福海：投資幼兒教育環境

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（中央社記者吳玟嶸金門20日電）金門縣長陳福海今天在就職2週年活動表示，未來2年任期，將持續結合教育處、社會處、衛生局等資源，投資幼兒教育環境，讓金門年輕人「敢生孩子」。

金門縣政府今天上午在金湖鎮開瑄國小舉行金門縣長就職2週年「扎根零歲－培育優質下一代」活動，除在校園內設攤，宣導各項親子政策與資源，金門縣長陳福海也出席說明未來教育政策方向。

陳福海表示，金門是離島，常住人口僅約6到7萬人，年輕人要在金門扎根很困難，在大環境還沒改變前，政府應該先協助年輕人照顧孩子，建構宜居環境。

陳福海說，未來2年時間，縣府投資在幼兒教育的基礎環境建設將近新台幣20億元，將持續結合教育處、社會處、衛生局等資源，投資幼兒教育環境，讓金門年輕人敢生孩子，「我們一起培育金門的下一代」。

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陳福海也說，未來除扎根零歲，持續建構下一代教育環境，施政上也將著力在兩岸關係及大環境改善，讓年輕人也能夠在金門扎根。

金門縣政府透過新聞稿表示，此次活動邀請大班學童與其家長共同參與「親子共讀」，親身體驗幼兒的日常教學活動，縣府並宣導縣府各項親子政策及資源，包含社會處架設一站式育兒資源專區、教育處推行2歲幼幼專班公共托育、文化局建置親子共讀場域等，提升育兒服務可獲性、社會支持可近性，以減輕父母親育兒負擔。（編輯：李淑華）1131220