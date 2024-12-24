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屏東海生館耶誕氣氛濃 魚餌花圈、水母似雪花

2024/12/24 13:37（12/24 15:14 更新）
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屏東海生館飼育員為珊瑚王國館藻食性珊瑚礁魚類特製耶誕花圈；以海棕梠、石蓴以及紅紫色珊瑚藻等各式新鮮食材，由飼育員巧手固定成圓環，海生館表示，魚兒們「非常捧場」。（國立海洋生物博物館提供）中央社記者黃郁菁傳真 113年12月24日
屏東海生館飼育員為珊瑚王國館藻食性珊瑚礁魚類特製耶誕花圈；以海棕梠、石蓴以及紅紫色珊瑚藻等各式新鮮食材，由飼育員巧手固定成圓環，海生館表示，魚兒們「非常捧場」。（國立海洋生物博物館提供）中央社記者黃郁菁傳真 113年12月24日
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（中央社記者黃郁菁屏東縣24日電）耶誕節將至，屏東國立海洋生物博物館近期應景製作耶誕花圈狀魚餌料，並為館內海洋生物模型戴上耶誕帽；另在台灣水域館中展示狀如雪花的仙后水母，節慶氣氛濃厚。

海生館今天發布新聞稿表示，為提供餌料豐富化及補充生物營養，館方時常在缸內放置高麗菜或其他蔬菜。今年搭配耶誕節，飼育員為珊瑚王國館藻食性珊瑚礁魚類特製耶誕花圈；以海棕梠、石蓴以及紅紫色紅珊瑚藻等各式新鮮食材，由飼育員巧手固定成圓環。魚兒們「非常捧場」，花圈很快就被魚群圍繞、大快朵頤。牠們津津有味品嘗耶誕花圈的獨特畫面，也讓民眾十分驚奇。

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海生館指出，在台灣水域館中，更可看到片片晶瑩「雪花」於海中綻放，搭配光影變化十分動人。所謂「雪花」實為「仙后水母」，輕盈潔白模樣十分應景，近期於「大洋的漂流者」展缸展出。因其頂部大部分時間朝下，將含有共生藻的觸手朝上對著陽光，所以又稱為「倒立水母」。牠們主要棲息於陽光充足的淺海，大部分時間附著於平台上，停在原地時會持續開合傘蓋製造水流，麻痺並捕捉被引導至嘴巴附近的食物。

海生館提及，「台灣水域館魚你同行後場探秘體驗」活動中，民眾可一窺後場，與水母超近距離接觸，遊客參觀時可仔細觀賞仙后水母雪花般的姿態。近期戴上各種俏皮耶誕裝飾的工作人員，也讓館內充滿濃厚節慶氣息。此外，世界水域館「巨鯨之路」藍鯨骨骼標本展也將於年底增加全新展示內容。（編輯：謝雅竹）1131224

海生館近期在台灣水域館「大洋的漂流者」展缸展出仙后水母，牠們輕盈潔白模樣宛如雪花。（國立海洋生物博物館提供）中央社記者黃郁菁傳真 113年12月24日
海生館近期在台灣水域館「大洋的漂流者」展缸展出仙后水母，牠們輕盈潔白模樣宛如雪花。（國立海洋生物博物館提供）中央社記者黃郁菁傳真 113年12月24日
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