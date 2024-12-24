延續棒球12強感動 蔡其昌發28萬份臺灣尚勇春聯

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍、吳哲豪台中24日電）世界12強棒球賽台灣隊奪冠，中華職棒大聯盟會長、立委蔡其昌今年印製28萬份「臺灣尚勇」春聯，紀念奪冠瞬間在全台、東京巨蛋所留下的喜悅與淚水，將在全台236處供免費索取。

今年世界12強棒球賽台灣隊奪冠，掀起全台瘋棒球熱潮。蔡其昌今天透過文字稿表示，印製「臺灣尚勇」的春聯，將在全台236處供民眾免費索取。

蔡其昌也在臉書（Facebook）公布親自發放場次，預告26日下午5時30分在台中市南屯區水安宮廣場首發，29日晚間6時在清水國中發送。27日全台236個公開據點同步開放索取。

蔡其昌表示，2024年11月24日是台灣球迷永遠會記得的一天，那天晚上全台的每個角落，甚至遠在東京巨蛋，還有世界各地的台灣人都團結在一起，為Team Taiwan集氣加油，拿下世界12強冠軍的一刻，一起落下眼淚。

為了紀念12強冠軍，蔡其昌指出，特別準備28萬份春聯，「感謝全台灣各位朋友、網友、店家、服務處提供的領取點」，讓大家方便領取，希望國家能夠繼續「勇」下去。

春聯已寄到彰化縣9處索取點，其中位在彰化市的索取點包括咖啡店；業者說，由於喜愛棒球，才會在社群網站Threads上留言說要索取春聯，而才剛收到春聯，就有客人致電詢問及預約，27日一開門營業就開始發放，每人限領2張。

服務處設在彰化市的民主進步黨籍彰化縣議員莊陞漢告訴中央社記者，不少選民致電服務處要索取春聯，為服務選民，特別索取春聯發送給大家。（編輯：張雅淨）1131224