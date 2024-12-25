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台南左鎮二寮觀日亭元旦看日出 零時起交管

2024/12/25 18:08
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（中央社記者楊思瑞台南25日電）台南左鎮區二寮觀日亭可觀賞日出美景，每年元旦吸引不少民眾前往迎接新年到來，警方將於明年1月1日，凌晨零時起至上午8時執行交通管制，維持交通順暢。

台南市警察局新化分局今天發布新聞稿指出，近年來左鎮區二寮觀日亭及觀日平台沿線道路，在元旦當天會吸引不少民眾上山觀日出，預估114年元旦人潮可能與113年元旦相差不多，約有數千人。

警方指出，往年元旦觀日出人車多於清晨3時至4時開始湧入，曙光乍現前達到高峰，而於日出後逐漸散去，致使人車宣洩不及，除造成道路交通堵塞，還容易發生事故。

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新化分局指出，預定自114年1月1日0時起至8時止，於岡林派出所至柑仔園（南162線與南171線交界）路段及附近農路，實施交通疏導管制，四輪以上汽車禁入，公務車、自行車及機車不予管制，並於岡林派出所兩旁道路規劃車輛單向停車，交通警察大隊支援拖吊車待命。

警方指出，民眾可多利用機車或共乘交通工具前往，減輕車流壓力，勿走光源不足農路或產業道路，避免危險，並配合現場員警交通疏導調度，於規定路段單向停車，再步行至二寮觀賞日出，以維持車流順暢及交通安全。（編輯：陳仁華）1131225

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