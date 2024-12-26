加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
東部海域地震規模5.2 最大震度花蓮4級
首頁 / 地方

南市府和三大幼教協會簽署虐童零容忍 守護幼童

2024/12/26 15:07
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南26日電）台南市近期屢傳疑似虐童事件，南市府和台南市三大幼教協會今天簽署「虐童零容忍．齊心護幼童」，透過平時管理、覺察辨識、營造友善及優質教保環境，守護幼兒健康快樂成長。

南市府教育局和台南市幼托教育創新協會、台南市幼兒教育發展協會、台南市幼稚教育學會今天簽署「虐童零容忍．齊心護幼童」，內容包括定期向全園員工宣導不得對幼兒有不當管教行為、定期辦理正向管教及情緒管理等研習課程、定期向全體員工宣導應通報事項義務，及落實定期與不定期巡堂並主動關懷幼童。

南市府教育局今天發布新聞稿指出，台南市近來發生私立幼兒園重大不當管教，引起社會關注，教育局立刻啟動調查，對情節重大教保員祭出最重終身不得任教、裁罰新台幣60萬元，且公告行為人、負責人及機構名稱。

教育局表示，幼兒園負責人應負起行政督導與管理責任，務必做好教保員平時管理及宣導通報規定，否則就要承擔管理不善責任。

教育局長鄭新輝說，民國112年幼兒照顧及教育法修法後，明確規範調查程序和訂定相關裁罰，每年園長行政會議也會宣導，但檢舉及查獲不當管教案件仍未止歇。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

鄭新輝表示，未來幼兒園若發生情節重大違法事件，對幼兒身心虐待、體罰、霸凌、性騷擾、不當管教，或其他身心暴力、不當對待行為，除重罰及公告外，也將視情節輕重減招、停招、停辦，最重廢止設立許可證，不會有討價還價或請託關說餘地。

鄭新輝強調，絕不讓極少數害群之馬抹煞所有幼教老師和教保員用心和付出，希望幼兒園嚴肅看待，杜絕違法事件發生。（編輯：李淑華）1131226

#教育局長
#台南市
#南市府
#虐童
#鄭新輝
鄭新輝
男子涉製不實影片控包庇幼兒園性侵 台南市府與其他家長提告黃偉哲：未來3年持續推動台南國小金融教育
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：