南市府和三大幼教協會簽署虐童零容忍 守護幼童

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（中央社記者張榮祥台南26日電）台南市近期屢傳疑似虐童事件，南市府和台南市三大幼教協會今天簽署「虐童零容忍．齊心護幼童」，透過平時管理、覺察辨識、營造友善及優質教保環境，守護幼兒健康快樂成長。

南市府教育局和台南市幼托教育創新協會、台南市幼兒教育發展協會、台南市幼稚教育學會今天簽署「虐童零容忍．齊心護幼童」，內容包括定期向全園員工宣導不得對幼兒有不當管教行為、定期辦理正向管教及情緒管理等研習課程、定期向全體員工宣導應通報事項義務，及落實定期與不定期巡堂並主動關懷幼童。

南市府教育局今天發布新聞稿指出，台南市近來發生私立幼兒園重大不當管教，引起社會關注，教育局立刻啟動調查，對情節重大教保員祭出最重終身不得任教、裁罰新台幣60萬元，且公告行為人、負責人及機構名稱。

教育局表示，幼兒園負責人應負起行政督導與管理責任，務必做好教保員平時管理及宣導通報規定，否則就要承擔管理不善責任。

教育局長鄭新輝說，民國112年幼兒照顧及教育法修法後，明確規範調查程序和訂定相關裁罰，每年園長行政會議也會宣導，但檢舉及查獲不當管教案件仍未止歇。

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鄭新輝表示，未來幼兒園若發生情節重大違法事件，對幼兒身心虐待、體罰、霸凌、性騷擾、不當管教，或其他身心暴力、不當對待行為，除重罰及公告外，也將視情節輕重減招、停招、停辦，最重廢止設立許可證，不會有討價還價或請託關說餘地。

鄭新輝強調，絕不讓極少數害群之馬抹煞所有幼教老師和教保員用心和付出，希望幼兒園嚴肅看待，杜絕違法事件發生。（編輯：李淑華）1131226