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男子涉製不實影片控包庇幼兒園性侵 台南市府與其他家長提告

2024/12/16 19:08（12/16 19:36 更新）
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台南市政府16日針對鄭姓男子質疑女兒就讀的幼兒園涉不當管教及性侵處理案召開記者會，副市長葉澤山（左2）、教育局長鄭新輝（左1）出席，並有2名家長代表在律師陪同下到場。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年12月16日
台南市政府16日針對鄭姓男子質疑女兒就讀的幼兒園涉不當管教及性侵處理案召開記者會，副市長葉澤山（左2）、教育局長鄭新輝（左1）出席，並有2名家長代表在律師陪同下到場。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年12月16日
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（中央社記者楊思瑞台南16日電）台南鄭姓男子質疑女兒就讀幼兒園涉不當管教及性侵，並指市府包庇，市府今天公布處理流程並指鄭男散布扭曲資訊影片，已蒐證提告，並有其他家長也提告鄭男違反個資法。

台南市政府今天針對此案於永華市政中心召開記者會，由副市長葉澤山、教育局長鄭新輝出席，並有2名幼兒園家長由律師陪同到場說明。

葉澤山表示，市府依法行政調查、釐清真相、維護幼童權益，鄭姓民眾非理性陳情行為及在網路上造謠抹黑，為維護市府執法尊嚴及公務員安全，全案已由教育局針對鄭男行為依法提告竊盜、恐嚇、妨礙公務等12項罪名，並支持遭不理性對待的教育局人員提告性騷、恐嚇等5項罪名。

鄭新輝表示，本案無論是鄭男陳情的不當管教或性侵等情節，都已依程序啟動並完成行政調查，過程中鄭男也邀請多名議員關切，教育局不可能隱匿、包庇或拖延調查結果，但對方不相信行政機關、司法機關調查，只相信自己。

鄭新輝指出，鄭男不斷在教育局調查過程中以非理性言語威脅、戲謔、性騷、跟騷、攻擊女性承辦科長及公務人員，甚至竊取查案用監視器影像，並將自編自導扭曲資訊影片上傳，霸凌醜化教育局相關人員。

他說，為維護公務人員，尤其是女性人員上班環境安全與尊嚴，決定逐一蒐證並支持提出告訴，包括多項公訴罪及相關人員提出加重誹謗罪等，以積極保護公務員，並希望當事人立即下架違法製作影片。

出席記者會的幼兒園家長也表示，鄭男涉嫌偷錄與其他家長對話並經惡意剪輯，營造出其他孩子遭教保員施虐情形，其他家長事後要求鄭男下架影片，竟遭鄭男夫妻以言語或文字辱罵「廢物、去死」等言詞。

另一名出席家長說，鄭男捏造不實言論，在幼兒園家長群組疲勞轟炸，造成其他家長困擾，有人制止還被辱罵，希望鄭男儘速將影片下架，還給校園及幼童清靜教育環境。

家長委任律師吳維妮表示，鄭姓夫妻應在體制內捍衛權利、理性溝通，而非不斷將其餘幼童及家長作為影片題材，並成為媒體公審素材，以圖個人私利或網路聲量。（編輯：陳仁華）1131216

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