男造謠性侵案冒名議員索資料 南市府依法送辦

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（中央社記者張榮祥台南4日電）台南鄭姓男子指控市府包庇女兒就讀幼兒園時遭不當管教及性侵，在跨年晚會鬧場。市府今天表示，鄭男造謠性侵案，並冒名議員向市長黃偉哲索取資料，持續擾亂公務，將依法送辦。

鄭男在台南跨年晚會以空飄氣球綁著「黃偉哲性侵案監視器交出來」布條鬧場，並遺留大量紙條，市府環保局將依違反廢棄物清理法開罰新台幣6000元，警方也依涉妨礙名譽罪嫌請鄭男到案說明。

市府今天指出，鄭男造謠性侵案持續擾亂公務，跨年晚會鬧場只是各種荒誕作法之一，鄭男還假冒台南市議員身分向黃偉哲索取相關資料，恐面臨刑法第158條第1項規定之僭行公務員職權罪，得處3年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金，市府將送辦。

市府表示，不少民眾日前陳情鄭男四處造謠張揚2歲女兒被性侵，公然張貼女兒相片，恐違反兒少權益，市府社會局蒐證中，將依違反兒童及少年福利與權益保障法懲處開罰。

市府強調，教育局去年獲報後啟動調查，調查委員認定檢舉性侵事件不成立；目前全案進入司法程序，相關監視器錄影帶已移由司法單位調查。（編輯：郭諭儒）1140104