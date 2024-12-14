台南市府遭控幼童性侵被吃案 黃偉哲：勿枉勿縱

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（中央社記者張榮祥台南14日電）有民眾指控幼童遭性侵卻被台南市政府吃案，多次進入教育局涉及騷擾。教育局報警提告，台南市長黃偉哲也在臉書表示，全案已進入司法審理階段，力求勿枉勿縱。

黃偉哲臉書（Facebook）發文指出，市府持續秉持兒虐零容忍態度，幼童案調查結果無不法情事，但教育局面對兒少事件時付出心力，不容一再被抹黑踐踏；若有相關人士脫序行為，導致權益受損，將依法處置，全力捍衛尊嚴。

市府今天也公開這名民眾在教育局辦公場域影像，還原情境；教育局強調，這是維護公務員執行職務安全，且避免這名民眾重覆以洽公之名，行霸凌騷擾之實，以正視聽。

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教育局發布新聞稿指出，這名民眾多次以洽公之名騷擾辦公室人員，咆哮、辱罵、戲謔，今年10月更涉嫌對執行職務公務員跟蹤騷擾及偷竊檔案，且上傳影片指控瀆職吃案，教育局已於10月21日、11月23日，以及12月12、13日報警提告。

對於這名民眾持續質疑某私幼調查案「影像僅能觀看不能持有」，教育局說明，此案影像檔案涵蓋多名幼童個人隱私，難以執行分割複製作業，無法同意複製影像，以確保幼童隱私。目前教育局已受理及完成行政調查，台南地檢署也已進入司法程序。（編輯：孫承武）1131214