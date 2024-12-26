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澎湖風櫃國小與韓國小學連線 跨國友誼交流

2024/12/26 15:42（12/26 16:06 更新）
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澎湖縣風櫃國小師生26日透過視訊連線與韓國首爾Dongnimmun小學互動交流，創澎湖縣內小學跨國交流新頁。圖為雙方視訊互動畫面。（風櫃國小提供）中央社 113年12月26日
澎湖縣風櫃國小師生26日透過視訊連線與韓國首爾Dongnimmun小學互動交流，創澎湖縣內小學跨國交流新頁。圖為雙方視訊互動畫面。（風櫃國小提供）中央社 113年12月26日
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（中央社澎湖縣26日電）澎湖風櫃國小今天以連線方式與韓國首爾Dongnimmun小學進行跨國友誼線上見面會，創下澎湖小學的交流新頁，兩校並相約下次一起跳最流行的舞蹈APT。

澎湖風櫃國小校長林妍伶表示，去年7月奉教育部指派赴韓國參加2023APEC學校領導力計畫研討會，意外促成風櫃國小與韓國首爾Dongnimmun小學的兩校情誼。

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林妍伶表示，一年多來，兩校中、高年級學生大都以寫信方式交流互動，風櫃國小寄了澎湖在地名產、文化雙語繪本「細說風櫃」給韓國的小學；首爾Dongnimmun小學也回寄了韓國的零食、茶等禮物。兩校在開箱那天，都非常開心與新奇。

林妍伶表示，「教育無國界」，澎湖風櫃國小今天以線上交流方式，與韓國首爾Dongnimmun小學中年級的學生互動；兩校學生分別用英文介紹自己，並以熱情的笑容與揮手向對方問好，現場非常開心，氣氛熱烈。期待透過線上交流，能夠學習更多外國的文化，未來兩校將共同參與風櫃國小規劃的海洋環境保護課程，從中學習彼此的差異與共同點，共同為地球的永續發展貢獻心力。（編輯：李淑華）1131226

澎湖縣風櫃國小與韓國首爾Dongnimmun小學雙方學子透過信件交流、互送禮物建立起深厚友誼，26日首度舉辦視訊連線交流活動。（澎湖風櫃國小提供）中央社 113年12月26日
澎湖縣風櫃國小與韓國首爾Dongnimmun小學雙方學子透過信件交流、互送禮物建立起深厚友誼，26日首度舉辦視訊連線交流活動。（澎湖風櫃國小提供）中央社 113年12月26日
澎湖縣風櫃國小與韓國首爾Dongnimmun小學2校學生先前透過信件交流、互贈禮物建立起深厚友誼，校方表示，盼孩子們透過文化互動，學習彼此差異與共同點。（風櫃國小提供）中央社 113年12月26日
澎湖縣風櫃國小與韓國首爾Dongnimmun小學2校學生先前透過信件交流、互贈禮物建立起深厚友誼，校方表示，盼孩子們透過文化互動，學習彼此差異與共同點。（風櫃國小提供）中央社 113年12月26日
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