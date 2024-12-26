蔡其昌首發「臺灣尚勇」春聯1萬份 人潮溢至文心路

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（中央社記者郝雪卿台中26日電）12強棒球賽台灣隊奪冠，身兼中華職棒大聯盟會長的民進黨立委蔡其昌印製30萬份「臺灣尚勇」春聯，今晚在台中水安宮首發1萬份，廟前廣場擠滿排隊人潮，還外溢文心路。

今年世界12強棒球賽台灣隊奪冠，掀起全台瘋棒球熱潮，為感謝球迷熱情應援，蔡其昌印製30萬份「臺灣尚勇」春聯，蔡其昌晚間親自在水安宮首發1萬份春聯，排隊民眾擠滿廟前廣場，外溢至文心路及周邊人行道，領取人次超過6000人，首場就發出1萬張「臺灣尚勇」春聯。

蔡其昌在現場接受媒體聯訪表示，感謝大家喜歡春聯，還有民眾上午11時多就來排隊，這是因為台灣很不容易可以拿到史上首次一級賽事冠軍，大家一起分享喜悅，而「台灣尚勇」的應援歌曲，不只傳達台灣民眾心聲，最近也成社區姐妹運動時健身歌曲，學校裡也有很多小朋友在跳「台灣尚勇」應援曲。

蔡其昌說，春聯明天才全面發放，各方索取踴躍，可能不太夠，但已印了30萬份，要對領不到的人說抱歉，也將開放電子AI檔，讓需要的民眾自行在網路下載印製，謝謝大家對春聯喜愛，這是拜託前立委黃國書操刀下筆，目前共有約240個點將從明天上午起全面發放。

蔡其昌指出，明年新的比賽又要到了，希望球迷在明年2月下旬經典賽資格賽也一樣前來為台灣隊加油，還有職棒36年也會在明年3月底開打，屆時希望球迷進場為喜歡的球隊及球員應援加油。

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排在第1名的陸先生還額外獲贈蔡其昌簽名球，他說，自己就住在水安宮附近，雖然上午11時多就來排隊，等了好幾小時，但很值得，能拿到蔡其昌簽名球覺得很光榮，蔡其昌擔任中華職棒會長，對台灣棒球貢獻很多。

在水安宮附近的一家連鎖眼科診所員工，幾人一起穿著診所制服在排隊人潮中很顯眼，他們表示，因為這次在12強比賽中表現亮眼的台灣隊選手陳傑憲就在他們的連鎖診所做過近視雷射，為支持台灣棒球，他們共同來排隊領春聯。（編輯：陳仁華）1131226