蔡其昌「臺灣尚勇」幸福小紅包 結合Q版台灣隊插畫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中5日電）民進黨立委蔡其昌今天公布將發送「臺灣尚勇」幸福小紅包，小紅包還結合世界12強棒球賽Q版台灣隊球員插畫，共印製10萬份，訊息臉書公布後，即有大量網友留言索取。

蔡其昌表示，每年新春都會製作幸福小紅包，到各大宮廟發送給民眾，其實是一份心意，藉由過年期間至各廟宇發送幸福小紅包，祝福所有鄉親新年快樂，也帶給大家好運。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

蔡其昌已連續13年在新春期間推出「幸福小紅包」，今年將結合世界12強賽事熱潮，印製10萬份「臺灣尚勇」幸福小紅包，不僅融入棒球元素，更攜手台派插畫作家b.b.，將Q版的中華職棒會長蔡其昌與台灣隊球員畫上小紅包，才在臉書（Facebook）公布，即引來大量網友留言敲碗索取。

蔡其昌指出，今年特別結合「臺灣尚勇」，與鄉親分享奪冠榮耀及好運，後續發送資訊將公布在社群平台，邀請所有球迷好朋友過年一起來走春。（編輯：陳仁華）1140105