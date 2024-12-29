台南水道博物館祈福助攻 遊客覓好姻緣分享喜悅

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（中央社記者楊思瑞台南29日電）台南山上花園水道博物館園區內設有日式風情水占卜特區，供遊客體驗特殊求籤習俗，搭配台南古蹟限定文創商品月老香水，常有民眾前往祈福求姻緣，近日館方又接獲兩對佳偶報喜。

館方人員告訴中央社記者，近日接獲卓姓女子與男友專程贈送的喜餅，卓女向館方人員表示，今年初因希望感情順遂購買了月老香水，並順道前往園區內C館後方的水占卜特區抽籤祈福，後來與男友感情穩定發展，已決定在下個月完婚，回到園區分享喜悅，也算是另類的還願。

館方人員表示，卓女是之前水道博物館活動展演合作夥伴，在園區買了一瓶月老香水，抽水占卜結果也顯示「戀愛速攻」，果然順利找到如意郎君。

館方指出，還有一名家住台北陳姓男子，先前因看到相關新聞，拜託在水道博物館工作的朋友幫忙買兩瓶月老香水寄到台北，不久後順利交到女朋友，還曾經與女友一起造訪園區，與工作人員分享喜悅，最近已決定於明年5月登記結婚，婚戒都買好了。

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台南市政府文化局長謝仕淵表示，不可思議的故事也是一種富有特色人情味展現，文化局開發系列商品是出自善意與祝福，對故事好結局更是樂觀其成，能夠多次從水道博物館聽到好消息，對開發商品與園區經營來說都是正面力量。

他說，台南山上花園水道博物館原本以水道設施、自然景觀與歷史文化為主題，有了這方面的小故事加持，也展現出人文關懷，成為有溫度的博物館。（編輯：李淑華）1131229