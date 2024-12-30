嘉縣環境競賽出爐 番路、民雄、東石各獲百萬獎金
2024/12/30 14:23
（中央社記者蔡智明嘉義縣30日電）嘉縣府今年環境清潔競賽提出千萬獎金鼓勵維護環境，今天成績揭曉，鄉鎮市組第1名分別為山區番路鄉公所、海區東石鄉公所、平地區民雄鄉公所，各獲頒獎金新台幣100萬元。
嘉義縣環保局今天在縣府中庭舉行113年環境清潔競賽成績公布記者會，由縣長翁章梁宣布清潔競賽考核成績。競賽分為鄉鎮市組與村里組，每組分成山、海、平地3區，每區取前4名頒發獎金。
鄉鎮市組由番路鄉、民雄鄉、東石鄉分別獲山、海、平地區第1名，各獲頒100萬元獎金；第2名由梅山鄉、義竹鄉、新港鄉獲得，各獲頒80萬元獎金；村里組第1名分別為山區梅山鄉圳北村、海區東石鄉塭仔村、平地區民雄鄉北斗村，各得獎金25萬元。
翁章梁致詞說，嘉義縣推動清潔競賽已邁入22年，為了營造更優質的環境，每年隨環境部考核調整內容，今年頒發千萬獎金，凝聚社區志工力量，營造更優質的環境。
翁章梁表示，今年清潔競賽特別結合「村里清潔大作戰」，透過全面深度清理，清除全縣357個村里的髒亂點，提升環境清潔，預防疾病傳播。（編輯：陳清芳）1131230
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