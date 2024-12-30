豐原觀音山納骨堂受損修復 骨灰歸位安放

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（中央社記者趙麗妍台中30日電）台中市豐原區觀音山納骨堂因0403花蓮強震導致5樓部分櫃體受損，市府斥資新台幣452萬元修繕工程，納骨櫃位12月整修完工，並將骨灰（骸）罐妥善歸位安放。

豐原觀音山納骨堂櫃位歷經9個月修復完工後，納骨櫃位12月整修完工，並將骨灰（骸）罐妥善歸位安置，今天舉行祈福安靈法會，助先靈安穩供奉，民政局長吳世瑋開香祈福。

民政局透過文字稿表示，吳世瑋指出，0403強震造成觀音山納骨堂5樓4座納骨櫃位位移，雖櫃位沒有明顯損壞，但為避免震移櫃體因後續餘震造成二次傷害，將影響範圍700多個骨灰（骸）罐妥適安置，並動支災害準備金452萬啟動修繕工程，在新年前夕讓先人順利進塔安座。

國民黨籍市議員張瀞分表示，觀音山納骨堂於民國83年啟用，地理風水佳，環境清幽，許多先人都安置在此處，也期盼市府能持續改善觀音山納骨堂及鄰近公墓的殯葬環境設施，讓祖先安息，庇佑子孫平安順遂。

台中市生命禮儀管理處長柯宏黛表示，此次櫃位修繕工程由專業建築師設計並加強櫃體耐震措施。（編輯：郭諭儒）1131230