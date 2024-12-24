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台中市人口破286萬人 彰化縣遷入萬人最多

2024/12/24 14:53（12/24 15:21 更新）
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台中市政府民政局24日宣布，台中市人口正式突破286萬人，達到286萬23人，其中以彰化縣遷入1萬68人最多。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年12月24日
台中市政府民政局24日宣布，台中市人口正式突破286萬人，達到286萬23人，其中以彰化縣遷入1萬68人最多。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年12月24日
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（中央社記者郝雪卿台中24日電）台中市政府民政局今天宣布，台中市人口正式突破286萬人，達到286萬23人，其中以彰化縣遷入1萬68人最多，其次依序為新北市5311人、南投縣4839人。

民政局長吳世瑋今天在市政會議中宣布台中市人口已突破286萬人。市長盧秀燕表示，台中市成長幅度快速，現在規劃施政方針時還是要以300萬人來估計，因為台中市有很多移動人口，所以編列預算及建設配置上都要以300萬人的規模來進行。

民政局說明，以台中市海線地區人口來說，海線原本人口較少，近年也在成長中，其中沙鹿區在海線4區中率先於今年11月突破10萬人，其餘梧棲區破6萬人、清水區破9萬人、龍井區人口逾7萬8000人，不僅海線人口增加，台中市總人口數也成長。

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民政局表示，台中市是宜居城市，吸引外縣市人口遷入，根據統計，今年1至11月自其他縣市遷入人口逾4.6萬人，以彰化縣遷入1萬68人最多，其次依序為新北市5311人、南投縣4839人、台北市3762人及高雄市3308人。

至於外縣市遷入的行政區，民政局指出，遷入前3高行政區，依序為北屯區6042人、南屯區2444人及太平區1811人。其中太平區人口已達19萬9912人，即將邁入20萬人大關。（編輯：謝雅竹）1131224

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吳世瑋
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盧秀燕
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