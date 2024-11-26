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12強台灣奪冠 中市26至28日出生登記喜送500元禮券

2024/11/26 14:11（11/26 14:26 更新）
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慶祝台灣隊在世界12強棒球賽奪冠，台中市民政局26日宣布，26日到28日前往台中市任一戶政事務所完成出生登記，每名新生兒即可獲贈500元禮券。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年11月26日
慶祝台灣隊在世界12強棒球賽奪冠，台中市民政局26日宣布，26日到28日前往台中市任一戶政事務所完成出生登記，每名新生兒即可獲贈500元禮券。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年11月26日
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（中央社記者郝雪卿台中26日電）台灣勇奪世界12強棒球賽冠軍，為分享奪冠喜悅，台中市政府民政局今天宣布，26日到28日前往台中市任一戶政事務所完成出生登記，每名新生兒即可獲贈500元禮券。

台灣隊在世界12強棒球賽勇奪冠軍，掀起全台狂熱，為分享台灣隊奪冠喜悅，民政局長吳世瑋宣布，今天起到28日為止，前往任一戶政事務所完成出生登記，每名新生兒可獲贈500元禮券，歡迎家有新生兒尚未辦理出生登記民眾把握機會。

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民政局說明，歡慶台灣隊在12強賽奪冠，民政局於26日至28日特別加碼推出新生兒登記贈送500元禮券，分享台灣隊奪冠喜悅，並傳遞市府鼓勵與支持民眾生育美意及關懷。

民政局提醒民眾，新生兒出生後60天內一定要到戶所辦理出生登記，並請備妥申請人身分證、印章、戶口名簿、出生證明書、子女從姓約定書等文件前往戶政事務所辦理；如委託他人申辦者，則請另攜帶委託書、受委託人身分證、印章。（編輯：陳仁華）1131126

吳世瑋
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