加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

喜迎平安夜 台中1004名耶誕老公公齊聚報佳音

2024/12/24 22:08（12/24 22:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中市政府民政局24日晚間舉辦平安夜耶誕晚會，邀集1004名耶誕老公公齊唱「平安夜」，一同手持發光小物，照亮市民廣場。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年12月24日
台中市政府民政局24日晚間舉辦平安夜耶誕晚會，邀集1004名耶誕老公公齊唱「平安夜」，一同手持發光小物，照亮市民廣場。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年12月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中24日電）今天是平安夜，台中市民政局晚間在市民廣場舉辦平安夜耶誕晚會，邀集1004名耶誕老公公齊唱「平安夜」，並分組步行到鄰近百貨商場、社區鄰里報佳音。

台中市長盧秀燕也頭戴發光耶誕髮箍出席，一起高唱耶誕詩歌，大家還手持發光小物，照亮市民廣場。盧秀燕表示，「台中好聖誕─台中亮起來」平安夜耶誕晚會，是5年前由市府攜手台中市教會發展策略聯盟協會及台中市眾教會開始共同舉辦，除紀念耶穌基督降臨，也為台中市及市民祈福平安喜樂，更藉此讓市民朋友共聚一堂，歡慶平安夜。

民政局說明，每年活動都聚集上千名耶誕老公公，一起高唱詩歌、傳遞祝福，活動第1年出動1000名耶誕老人，1年加1名，今年是第5年，所以共有1004名耶誕老人，持續累積創全台紀錄。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

出席活動的立法院副院長江啟臣指出，市民廣場旁還有星光市集，結合鄰近的勤美草悟耶誕村，可說是台中市今年最熱門的耶誕景點之一，歡迎大家來拍照、打卡，分享平安夜溫馨歡樂的佳節氛圍，祝福大家佳節快樂。

民政局長吳世瑋表示，今年以「台中亮起來」為主題，打造溫馨歡樂的耶誕派對，周邊點綴熠熠生輝的造型燈飾，還有高13米的夢幻主燈「星願之樹」，搭配雲朵造型椅及多元符號的點綴吊飾，照耀市民廣場，傳遞台中溫暖、向外擴散的正能量，展現台中幸福宜居城市的獨特魅力。（編輯：郭諭儒）1131224

盧秀燕
台中市人口破286萬人 彰化縣遷入萬人最多台中捷運紅線可行性研究經費 市政會議通過墊付案
吳世瑋
12強台灣奪冠 中市26至28日出生登記喜送500元禮券台中豐原慈濟宮建醮開跑 11/30封街普渡1.5萬桌
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：