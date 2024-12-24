喜迎平安夜 台中1004名耶誕老公公齊聚報佳音

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（中央社記者郝雪卿台中24日電）今天是平安夜，台中市民政局晚間在市民廣場舉辦平安夜耶誕晚會，邀集1004名耶誕老公公齊唱「平安夜」，並分組步行到鄰近百貨商場、社區鄰里報佳音。

台中市長盧秀燕也頭戴發光耶誕髮箍出席，一起高唱耶誕詩歌，大家還手持發光小物，照亮市民廣場。盧秀燕表示，「台中好聖誕─台中亮起來」平安夜耶誕晚會，是5年前由市府攜手台中市教會發展策略聯盟協會及台中市眾教會開始共同舉辦，除紀念耶穌基督降臨，也為台中市及市民祈福平安喜樂，更藉此讓市民朋友共聚一堂，歡慶平安夜。

民政局說明，每年活動都聚集上千名耶誕老公公，一起高唱詩歌、傳遞祝福，活動第1年出動1000名耶誕老人，1年加1名，今年是第5年，所以共有1004名耶誕老人，持續累積創全台紀錄。

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出席活動的立法院副院長江啟臣指出，市民廣場旁還有星光市集，結合鄰近的勤美草悟耶誕村，可說是台中市今年最熱門的耶誕景點之一，歡迎大家來拍照、打卡，分享平安夜溫馨歡樂的佳節氛圍，祝福大家佳節快樂。

民政局長吳世瑋表示，今年以「台中亮起來」為主題，打造溫馨歡樂的耶誕派對，周邊點綴熠熠生輝的造型燈飾，還有高13米的夢幻主燈「星願之樹」，搭配雲朵造型椅及多元符號的點綴吊飾，照耀市民廣場，傳遞台中溫暖、向外擴散的正能量，展現台中幸福宜居城市的獨特魅力。（編輯：郭諭儒）1131224