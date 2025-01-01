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彰化縣府規劃養生村 促進在地銀髮產業經濟

2025/1/1 11:28（1/1 11:41 更新）
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彰化縣長王惠美（前左3）1日出席縣府在鹿港鎮立體育場舉行的114年元旦升旗典禮，行舉手禮致意。（彰化縣政府提供）中央社記者鄭維真傳真 114年1月1日
彰化縣長王惠美（前左3）1日出席縣府在鹿港鎮立體育場舉行的114年元旦升旗典禮，行舉手禮致意。（彰化縣政府提供）中央社記者鄭維真傳真 114年1月1日
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（中央社記者鄭維真彰化1日電）彰化縣長王惠美今天表示，目前已在田中鎮高鐵彰化站周邊著手規劃養生村，縣府將引進國外休閒醫療概念，為高齡族群提供更好照護，未來促進在地銀髮產業經濟。

王惠美上午出席元旦升旗典禮表示，彰化建縣超過300年，有豐富文化底蘊和歷史文物，為永續發展，要替彰化下一個300年奠定完善基礎，因此她提出「一軸一環雙樞紐4引擎」計劃，其中以彰化交流道特定區為示範，打造彰化新都心。

王惠美說，今年10月2025台灣設計展將於彰化縣舉行，以彰化、鹿港、彰南為主展區，田中產業展覽館正在趕辦中，預期可為彰化產經注入新活水，在設計展中將展現文化、永續發展、產業與花卉園藝等設計力。

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王惠美指出，目前著手規劃田中高鐵養生村，讓縣民能有0到100歲全齡照顧，共同營造友善各族群生活空間，打造人人宜居的幸福城市。

縣府表示，期待利用高鐵便利性優勢，以展覽活動為田中、田尾、社頭等地區帶來人潮，帶動東南角旅遊商機，並結合產官學開發高鐵養生村，除為高齡人口提供更好照護外，也引進國外休閒醫療概念，讓老齡人口可到養生村調養身心，同時預留子女探視住宿空間，以促進在地銀髮產業經濟。（編輯：李亨山）1140101

王惠美
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