家中漏水沒書桌 基中弱勢生苦讀「台清雙上榜」

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（中央社記者王朝鈺基隆2日電）希望入學與特殊選才近日放榜，來自弱勢家庭的基隆高中學生王辰瀚，家中漏水只能用水桶接水，沒有書桌就用餐桌唸書，克服困境考取台大和清大，立志當一輩子義工回報社會。

來自瑞芳海邊的王辰瀚，是中低收入戶的孩子，家中僅靠舅舅打零工，照料爺爺、奶奶與王辰瀚，1家4口住在嚴重漏水的房屋，只好在地上擺放水桶接水，家裡沒有書桌，就在餐桌念書。

王辰瀚積極克服困境努力唸書，但國中時期成績總不如預期，一度讓他灰心喪志，覺得上天很不公平，他羨慕身邊同學可以到補習班加強課業，無奈家中經濟狀況不許可，經與師長商談，老師告訴他「翻身沒有捷徑，讀書是最快一條路」，受到這句話鼓舞，讓他重拾勇氣，不向命運低頭發奮苦讀。

基中表示，弱勢背景未掩蓋王辰瀚的才能，就讀基中數理班的他，積極向師長請教，參與各類拔尖課程屢獲佳績，因為他知道唯有克服每次挑戰，才有扭轉人生的養分。

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從國中時期就陪伴王辰瀚成長的王爺爺，不時會到基中探望王辰瀚，王爺爺還拿出部分退休金幫助王辰瀚，基中校內也提供許多助學金，協助讓王辰瀚求學，受到各界援助，也讓王辰瀚學會感恩，除免費指導扯鈴外，更到偏鄉指導孩童們科學教育。

王辰瀚得知錄取台灣大學生物環境系統工程學系，及清華大學清華學院學士班甲組喜極而泣，寫信給王爺爺表達謝意，「您對我的鼓勵與關懷，使我更加堅信，只要努力不懈，就能夠實現夢想，我會銘記這份恩情」。（編輯：方沛清）1140102