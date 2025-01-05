台南資源再生業者開發追蹤系統 即時管理廢棄物流向

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（中央社記者楊思瑞台南5日電）為解決營建產出物非法棄置問題，政府擬強化相關管理機制，台南一家資源再生公司已採用自行開發「廢棄物及再生產品影像追蹤系統」，即時完整記錄流向，助清運透明化。

位於台南市山上區的全興資源再生公司自行開發「廢棄物及再生產品影像追蹤系統」，啟用2年來完整記錄運送車輛及廢棄物流向，做到廢棄物清運透明化。

全興資源再生公司總經理李英桐告訴中央社記者，公司自有每輛廢棄物清運車輛及資源化產品運送車輛，都配有4個高畫質錄影鏡頭，搭配高速移動網路每秒回傳訊號，並且於雲端建立資料庫，以系統管控車輛行駛影像及軌跡。

李英桐表示，透過整合現有GPS與即時影像技術，以及廢棄物遞送三聯單即可查詢完整流向，利用資訊化方式落實廢棄物及再生產品流向監控，可大幅縮短人工稽核時間，全程透明化作業，降低廢棄物亂竄可能。

他說，此系統建置目的在於流向即時管理，不要造成污染傷害後再補救，才能真正落實環境保護，為資源永續貢獻心力。（編輯：陳仁華）1140105