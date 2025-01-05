加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

台南資源再生業者開發追蹤系統 即時管理廢棄物流向

2025/1/5 16:09（1/5 16:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台南市山上區一家資源再生業者自行開發「廢棄物及再生產品影像追蹤系統」，可即時完整記錄運送車輛及廢棄物流向，做到清運透明化。（全興資源再生公司提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年1月5日
台南市山上區一家資源再生業者自行開發「廢棄物及再生產品影像追蹤系統」，可即時完整記錄運送車輛及廢棄物流向，做到清運透明化。（全興資源再生公司提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年1月5日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南5日電）為解決營建產出物非法棄置問題，政府擬強化相關管理機制，台南一家資源再生公司已採用自行開發「廢棄物及再生產品影像追蹤系統」，即時完整記錄流向，助清運透明化。

位於台南市山上區的全興資源再生公司自行開發「廢棄物及再生產品影像追蹤系統」，啟用2年來完整記錄運送車輛及廢棄物流向，做到廢棄物清運透明化。

全興資源再生公司總經理李英桐告訴中央社記者，公司自有每輛廢棄物清運車輛及資源化產品運送車輛，都配有4個高畫質錄影鏡頭，搭配高速移動網路每秒回傳訊號，並且於雲端建立資料庫，以系統管控車輛行駛影像及軌跡。

李英桐表示，透過整合現有GPS與即時影像技術，以及廢棄物遞送三聯單即可查詢完整流向，利用資訊化方式落實廢棄物及再生產品流向監控，可大幅縮短人工稽核時間，全程透明化作業，降低廢棄物亂竄可能。

他說，此系統建置目的在於流向即時管理，不要造成污染傷害後再補救，才能真正落實環境保護，為資源永續貢獻心力。（編輯：陳仁華）1140105

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：