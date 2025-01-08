立委考察台南建設 賴惠員批財劃法修惡

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（中央社記者楊思瑞台南8日電）民進黨立法委員賴惠員今天安排立法院財政委員會到台南考察水利及岸內影視基地等建設，賴惠員表示，立法院藍白聯手修財劃法將地方建設推向困境，但將持續協助爭取中央資源。

賴惠員先安排財政委員會與經濟部水利署、農業部農田水利署、主計總處及台南市農業局、水利局等單位，實地考察白河區蓮潭圳抽水站、後壁區竹圍後橋至後鎮排水抽水站災後復建工程，隨後再會同文化部官員，視察鹽水區岸內影視基地工程進度。

賴惠員表示，2024年颱風凱米重創白河灌溉系統，導致灌溉中斷，農損超過新台幣5億元，此次復建工程投入近2億元，預計2025年底完工，全面升級抽水站設備。

農田水利署副署長陳衍源說明，水利署以擴大灌溉服務為宗旨，針對蓮潭圳抽水站已完成基本復建工程，包括沉水式泵浦設備、管路、電盤及相關配套設施，大幅提升灌溉效率，地方與中央協作是成功推動工程關鍵。

賴惠員指出，後壁區竹新里受颱風凱米影響，3天累積雨量超過650毫米，導致1200戶居民受災，800公頃農田泡水，損失超過3億元，此次中央投入2.98億元進行復建工程，涵蓋竹圍後橋重建、後鎮抽水站升級及大排堤防加強等項目。

水利署副署長王藝峰表示，中央將分年編列八掌溪治水經費，白沙屯堤防工程也會持續加強，盡全力完成這些重要工程，確保地方治水需求被滿足。

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賴惠員表示，國民黨與民眾黨聯手通過修惡財劃法，將中央財政分配向特定縣市傾斜，導致南部直轄市建設經費遠低於合理標準，台南市分配款被嚴重壓縮，如果不是中央額外補助，相關治水工程無法推動，將持續為地方發聲，確保溪北地區治水需求能全面落實。

賴惠員指出，岸內影視基地部分，目前已完成第一至四期建設，總經費投入6.1億元，後續計畫將追加16億元，包括搭建日治時期、戰後初期等多樣化場景，並設置影視專用倉庫與道具工坊，吸引國內外影視作品前往拍攝，並朝結合地方文化、觀光與產業方向發展。（編輯：陳清芳）1140108