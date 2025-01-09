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台東永續觀光再升級 2旅宿獲GTS綠色旅行標章

2025/1/9 15:30（1/9 15:41 更新）
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「GTS綠色旅行標章」為全球知名永續旅遊認證，對申請者要求極為嚴格，台東綠島「夏卡爾民宿」等2家旅宿榮獲認證。圖為從夏卡爾民宿遠眺海岸景觀。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年1月9日
「GTS綠色旅行標章」為全球知名永續旅遊認證，對申請者要求極為嚴格，台東綠島「夏卡爾民宿」等2家旅宿榮獲認證。圖為從夏卡爾民宿遠眺海岸景觀。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年1月9日
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（中央社記者盧太城台東縣9日電）推動環保與社會責任並重的旅遊模式，台東分別位於綠島、太麻里的2家旅宿，榮獲國際「GTS綠色旅行標章」認證；台東縣政府表示，台東永續旅遊再升級。

台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正今天告訴中央社記者，2025年開春台東旅宿業傳來喜訊，位於綠島「夏卡爾民宿」與太麻里「打個蛋海旅」，雙雙通過全球知名「GTS綠色旅行標章」（Green Travel Seal）審查，成功獲得此項國際認證，進一步肯定台東在永續觀光領域的卓越表現。

交觀處發布新聞稿表示，「GTS綠色旅行標章」是全球知名永續旅遊認證，對申請者要求極為嚴格，除了必須符合勞基法、營業登記、消防安全等基本規範外，申請者還須在友善環境產品使用、文化保存、自然保育行動等方面，實施超過30項永續措施，並提供詳細證明資料。

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認證後每年都須重新審查，以確保業者持續推動永續發展，為旅客提供高品質且具責任感的旅行體驗。

交觀處表示，除各項觀光活動持續導入永續作為，縣府去年也挹注資源輔導30家旅宿成為「台東永續旅宿」，鼓勵業者使用在地產品，像是台東紅烏龍茶葉、太麻里咖啡渣製作的拖鞋，不僅減少碳足跡，還支持當地農漁業，促進社區經濟發展。（編輯：陳仁華）1140109

卜敏正
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