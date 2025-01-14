加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

台中市府啟動春節食安專案 監控民生物資價格穩定

2025/1/14 16:07（1/14 16:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
農曆春節將至，台中市衛生局14日表示，已啟動春節食安專案，查驗應景食品、年菜、年節伴手禮、年貨大街及年節網購食品製造等場域，共稽查194處，稽查結果均合格；同時也查核應景食品標示69件，結果均符合規定。圖為台中市食安處人員稽查情形。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年1月14日
農曆春節將至，台中市衛生局14日表示，已啟動春節食安專案，查驗應景食品、年菜、年節伴手禮、年貨大街及年節網購食品製造等場域，共稽查194處，稽查結果均合格；同時也查核應景食品標示69件，結果均符合規定。圖為台中市食安處人員稽查情形。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年1月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中14日電）春節將至，台中市府今天表示，已啟動春節食安專案，查驗應景食品、年菜及伴手禮。也持續監控民生物資，確保物價穩定，其中蔬菜及小吃上揚，而蛋價則較前1年同期下跌近3成。

農曆春節即將到來，民生物資需求大增，台中市農業局長張敬昌、經濟發展局長張峯源及衛生局長曾梓展，今天分別在市府召開的市政會議中專案報告春節食安、民生物資價格監控等議題。

為確保食品安全，曾梓展表示，衛生局已啟動春節食安專案，查驗應景食品、年菜、年節伴手禮、年貨大街及年節網購食品製造等場域，共稽查194處，稽查結果均合格；同時也查核應景食品標示69件，結果均符合規定。

在抽驗年節應景食品及食材部分，曾梓展說，包含傳統零食、伴手禮、圍爐年菜、生鮮蔬果、水產品及生鮮牛、豬肉等，共計260件，檢驗乙型受體素、防腐劑、著色劑、甜味劑、重金屬、農藥殘留及動物用藥殘留等項目，其中1件巴西蘑菇檢出鎘超標，已命業者立即下架並停止販售，並依法裁處新台幣3萬元罰鍰。

張峯源說明，市府針對公有零售市場、大賣場及夜市進行民生物資物價查察。其中，市場零售端販售的生鮮蔬、果、魚、肉及蛋等農產品，牛肉價格微幅上漲，蔬菜因天氣影響供應不足而上漲，雞蛋價格較前1年同期下降近3成。

google news透過 Google News追蹤中央社

張峯源表示，民生物資整體價格尚屬平穩，漲跌都隨上游的批發價格波動。此外，在小吃餐飲品項方面，因原物料及電費上漲，導致價格上漲5至20元。

張峯源強調，市府將持續查察民生物資供需情形，如遇異常波動漲價或發現哄抬物價等異常現象，立即現場輔導，若有破壞市場交易秩序者，通報相關單位查處，以維持市場交易秩序。（編輯：郭諭儒）1140114

張峯源
台電光明抽蓄水力發電計畫 盧秀燕盼納居民意見台中購物節消費額創新高 114年1月抽出精品好宅
曾梓展
台中查獲2件逾期和牛案 核發檢舉獎金共180萬北部麻疹個案台中吃尾牙 衛生局：接觸人數多到難匡列
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：