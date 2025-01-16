新北限量Q版「交通平安」小神衣 即日起免費索取

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（中央社記者黃旭昇新北16日電）新北市府新聞局今天表示，與12座宮廟合作推出「交通平安」小神衣，宣導路口停讓及道路安全理念。民眾自即日起可免費索取，為新年添祝福，期盼「停讓文化」當成日常交通習慣。

新聞局說，「交通平安」小神衣，正面繡有象徵守法行車的Q版小車，背面則繡上「交通平安」字樣。民眾還可將宮廟祈求的護身符放入開口內袋，作為隨身平安符。

新聞局長李利貞表示，民眾駕駛時務必「慢看停」，車輛行經路口主動禮讓行人；行人要「停看聽」，走路要走行人穿越道，注意週遭狀況。春節出遊遵守交通規則，以維安全。

新聞局說，即日起，小神衣在板橋慈惠宮、板橋接雲寺、深丘福德宮、三重區先嗇宮、新北市義天宮、新莊地藏庵、新莊慈祐宮、新莊武聖廟、五穀先帝廟、慈法禪寺、中和廣濟宮、中和福和宮，及市府1樓服務台免費索取，送完為止。

另外，台北區監理所表示，15日在蘆洲監理站辦「揮毫增春聯迎蛇年」活動，結合高齡換駕照、自願繳回駕照者，即可索取春聯及宣導品，在歲末年終，提醒大家春節期間交通安全。

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鶯歌區長曾明華表示，今天至17日辦理春聯揮毫，邀書法老師及彩繪藝術家贈送春聯，還有北鶯社區發展協會茶席團隊，提供手沖暖心咖啡及熱茶，活動並結合「湧泉樂坊」彈奏古箏樂曲，及建國國小舞獅隊，展現鶯歌在地藝術。

泰山區公所區長鄭淑敏今天表示，日前在泰山巖、顯應祖師泰山巖，邀請書法家揮毫贈春聯，受到民眾踴躍領取。今年新北市府推出蛇年春聯「蛇福泰吉」，即日起可至區公所1樓免費領春聯。（編輯：張銘坤）1140116