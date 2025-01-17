加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

草屯鎮長補選前一夜 簡賜勝拜票、蔡銘軒辦晚會

2025/1/17 20:36（1/17 21:19 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
南投縣草屯鎮長補選18日將投開票，國民黨籍候選人簡賜勝（前右2）17日晚間與支持者們一同徒步掃街，把握倒數關鍵時刻全力衝刺拜票。中央社記者蕭博陽南投縣攝 114年1月17日
南投縣草屯鎮長補選18日將投開票，國民黨籍候選人簡賜勝（前右2）17日晚間與支持者們一同徒步掃街，把握倒數關鍵時刻全力衝刺拜票。中央社記者蕭博陽南投縣攝 114年1月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣17日電）衝刺草屯鎮長補選，國民黨候選人簡賜勝今天晚間與支持者掃街拜票，他感謝鎮民就是他最大依靠；民進黨候選人蔡銘軒舉辦選前之夜表示，堅信只要團結，為草屯更好一定會實現。

草屯鎮長補選明天投開票，國民黨候選人簡賜勝晚間與支持者在市區徒步掃街，簡賜勝接受媒體聯訪說，他的「大咖」站台就是眾多支持選民，感謝支持者沿路催票，相信鎮民會讓他得到最高票數，草屯鎮民就是他最大依靠，不是要有所謂「大咖」人物來，才算選舉。

簡賜勝說，這次參加鎮長補選，比之前競選縣議員更累，對手一直抹黑他，幸好鎮民都很了解他的為人，也知道他的誠信，且選民不喜歡抹黑、造謠行為，對手上次競選立法委員也是用同樣手法，這次參加補選仍用同樣手法打壓他，但用抹黑是無法勝選。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

民進黨候選人蔡銘軒則在競選總部舉辦選前之夜，政務委員陳時中、民進黨立委羅美玲等人出席，蔡銘軒表示，這場補選不僅是一場選舉，更是對美好未來最重要選擇，選舉過程秉持專注於政見、沒有攻擊，他堅信只要團結一致，無論遇到多大困難，為草屯更好的夢想與期望一定會實現，請在外工作、求學選民回家投票。

陳時中致詞說，上次來為蔡銘軒站台，被風吹到感冒，隔天也被報紙「掃到感冒」，但他的想法沒變，大家一起努力，這雖是一場鎮長補選，但仍非常重要，基層聲音要出來，蔡銘軒提出許多好政見，但沒當選就無法實現，明天一定要票票入匭讓蔡銘軒當選。（編輯：謝雅竹）1140117

#民進黨
#草屯
#國民黨
#陳時中
#羅美玲
#蔡銘軒
#簡賜勝
南投縣草屯鎮長補選18日即將投票，民進黨籍候選人蔡銘軒（前左）17日晚間在競選總部舉辦選前之夜，行政院政務委員陳時中（前右）到場力挺。中央社記者蕭博陽南投縣攝 114年1月17日
南投縣草屯鎮長補選18日即將投票，民進黨籍候選人蔡銘軒（前左）17日晚間在競選總部舉辦選前之夜，行政院政務委員陳時中（前右）到場力挺。中央社記者蕭博陽南投縣攝 114年1月17日
延伸閱讀
草屯鎮長補選 簡賜勝陣營告民進黨3人加重誹謗被告發當議員10年財產增上億 簡賜勝競總：無的放矢南投草屯鎮長補選 中選會：18日0時起禁助選草屯鎮長補選 蘇貞昌推薦蔡銘軒是人才盼支持蔡銘軒籲青年春節前返鄉陪父母打掃 投票改變草屯草屯鎮長補選 蔣萬安陪簡賜勝掃街懇託鄉親支持
蔡銘軒
草屯鎮長補選 何博文籲票投蔡銘軒給國民黨教訓南投草屯鎮長補選 簡賜勝邀蔡銘軒一起辭縣議員
簡賜勝
拚選草屯鎮長簡賜勝辭議員生效 蔡銘軒掃街懇託草屯鎮長補選簡賜勝競總成立 韓國瑜勉未來責任重大
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：