草屯鎮長補選前一夜 簡賜勝拜票、蔡銘軒辦晚會

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（中央社記者蕭博陽南投縣17日電）衝刺草屯鎮長補選，國民黨候選人簡賜勝今天晚間與支持者掃街拜票，他感謝鎮民就是他最大依靠；民進黨候選人蔡銘軒舉辦選前之夜表示，堅信只要團結，為草屯更好一定會實現。

草屯鎮長補選明天投開票，國民黨候選人簡賜勝晚間與支持者在市區徒步掃街，簡賜勝接受媒體聯訪說，他的「大咖」站台就是眾多支持選民，感謝支持者沿路催票，相信鎮民會讓他得到最高票數，草屯鎮民就是他最大依靠，不是要有所謂「大咖」人物來，才算選舉。

簡賜勝說，這次參加鎮長補選，比之前競選縣議員更累，對手一直抹黑他，幸好鎮民都很了解他的為人，也知道他的誠信，且選民不喜歡抹黑、造謠行為，對手上次競選立法委員也是用同樣手法，這次參加補選仍用同樣手法打壓他，但用抹黑是無法勝選。

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民進黨候選人蔡銘軒則在競選總部舉辦選前之夜，政務委員陳時中、民進黨立委羅美玲等人出席，蔡銘軒表示，這場補選不僅是一場選舉，更是對美好未來最重要選擇，選舉過程秉持專注於政見、沒有攻擊，他堅信只要團結一致，無論遇到多大困難，為草屯更好的夢想與期望一定會實現，請在外工作、求學選民回家投票。

陳時中致詞說，上次來為蔡銘軒站台，被風吹到感冒，隔天也被報紙「掃到感冒」，但他的想法沒變，大家一起努力，這雖是一場鎮長補選，但仍非常重要，基層聲音要出來，蔡銘軒提出許多好政見，但沒當選就無法實現，明天一定要票票入匭讓蔡銘軒當選。（編輯：謝雅竹）1140117