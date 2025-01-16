草屯鎮長補選 簡賜勝陣營告民進黨3人加重誹謗

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（中央社記者鄭維真南投16日電）國民黨草屯鎮長補選候選人簡賜勝陣營，今天控告民進黨南投縣黨部發言人陳紀衡等3人涉犯加重誹謗罪，誣指簡賜勝利用特權牟利。陳紀衡說，所說是客觀事實，相信檢調自會調查。

民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴、縣黨部發言人陳紀衡昨天至南投地方檢察署，告發簡賜勝涉犯貪污治罪條例對於主管或監督之事務圖利罪、財產來源不明罪，指簡賜勝任公職10年財產增新台幣上億元，強力爭取九九峰遊憩園區，工程標案卻由兒子是總經理的總福營造有限公司承攬。

簡賜勝兒子簡逢佑今天與委任律師羅閎逸到南投地方檢察署遞狀，控告陳玉鈴、陳紀衡及民進黨中央黨部發言人吳崢等3人加重誹謗罪。

羅閎逸透過新聞稿指出，陳玉鈴等人捏造不實訊息，誣指簡賜勝以縣議員特權，撈取利潤近億元，並到地檢署按鈴提告，這種選舉歪風應予以遏止。

羅閎逸說，選舉應以公開公正途逕競爭，不可用抹黑手法，讓選民對候選人有不當聯想，導致投票時做出不正確判斷，影響選舉結果，被告行為已是意圖使人不當選。

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陳紀衡表示，今天簡賜勝陣營陪同律師遞狀就是總福營造總經理，連提告時都不知避嫌，簡賜勝在公開場合炫耀總福營造得獎並說「我很會經營吧」，代表他在總福營造有實質掌控力。

陳紀衡說，總福營造在簡賜勝擔任議員期間，得標諸多縣府工程，這是客觀事實，沒有加油添醋或誹謗，相信檢調自會調查。（編輯：李淑華）1140116