草屯鎮長補選 蘇貞昌推薦蔡銘軒是人才盼支持

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（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）前行政院長蘇貞昌今天陪同民進黨草屯鎮長補選候選人蔡銘軒拜票，蘇貞昌表示，選舉比人才，有好人才，才有好將來，蔡銘軒出身基層、年輕有活力、政見具體，盼鄉親支持改變。

藍、綠陣營衝刺草屯鎮長補選，立法院長韓國瑜、南投縣長許淑華、台中市長盧秀燕等人上午出席國民黨候選人簡賜勝競選總部成立大會；民進黨候選人蔡銘軒則由黨籍新北市議員卓冠廷、顏蔚慈、山田摩衣、林秉宥陪同市場掃街，下午再由蘇貞昌等人陪同拜票。

卓冠廷接受媒體聯訪表示，蔡銘軒對手簡賜勝2014年擔任議員以來，一手當議員、一手卻把自己家族企業養得肥肥，把縣政府甚至整個公部門，變成是「滋養家族的奶水」，甚至還說議員是權貴，還在政見會要蔡銘軒一起請辭議員，他覺得非常傻眼、作法前所未見。

蘇貞昌表示，有好人才，才有好將來，一個鎮的建設、福利要更好，需要好人才，蔡銘軒出身基層、年輕有活力，提出政見、福利等方面都很具體，希望鄉親多支持，讓草屯能改變、讓蔡銘軒有機會為鎮民服務。

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蘇貞昌說，選舉是要比人才，大家比比看就知道，不用罵來罵去、不需要講很多攻擊、抹黑的話，希望選民給蔡銘軒機會，相信最單純的蔡銘軒，一定會認真為草屯鄉親做事。

對於家族企業遭質疑，簡賜勝2日曾回應表示，他當選南投縣議員離開公司已約10年，不再參與公司事務，他沒違反利益迴避原則，希望選舉公平競爭、勿抹黑。（編輯：李淑華）1140112