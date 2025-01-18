高雄美濃、杉林花海綻放 即日起至春節最佳賞花期

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（中央社記者林巧璉高雄18日電）高雄市農業局與美濃、杉林區公所規劃57公頃花海，種植向日葵、百日草及大波斯菊等，即日起至春節是最佳賞花期。花田中也設置3米高宣傳「2025冬日遊樂園」農特產看板。

農業局今天發布新聞稿表示，活動共有8大花區，杉林區以豐富的瓜類，營造幸福甜意象，於月光花區（杉美路旁）及月眉花區（高129線旁）擺上巨大南瓜、木瓜、絲瓜，另外還有杉林大橋花區及通往甲仙台29旁的新庄幸福花區。

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美濃區以冬季特色農產為主題，以食材珠寶盒的概念，在福安國小旁的幸福平安花區打造巨大紅豆、白玉蘿蔔、小番茄，另外還有美濃湖附近湖畔花區、旗美商工的台28線省道奇美花區及瀰濃奉茶亭附近牛角灣花區。

農業局表示，延續「秋拔蘿蔔」熱潮，春節連假期間「冬採橙蜜」正是時候，搭配美濃杉林的花海以及紅豆、敏豆、147稻米、南瓜、木瓜、絲瓜等豐富農產，新年來賞花及曬娃打卡的同時，也別忘了帶些農特產品回家。（編輯：郭諭儒）1140118