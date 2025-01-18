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空軍三重一村市集 迎春辦年貨還能抽獎

2025/1/18 17:54（1/18 18:56 更新）
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「2025新北好年味」系列活動展開，年貨市集與「小龍迎春圍爐宴」18日在空軍三重一村熱鬧登場，經發局長盛筱蓉（立者左3）出席向現場圍爐民眾提前拜年，並發放福袋。（新北市經濟發展局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年1月18日
「2025新北好年味」系列活動展開，年貨市集與「小龍迎春圍爐宴」18日在空軍三重一村熱鬧登場，經發局長盛筱蓉（立者左3）出席向現場圍爐民眾提前拜年，並發放福袋。（新北市經濟發展局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年1月18日
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（中央社記者黃旭昇新北18日電）新北市府推廣年節商品，今天與明日在空軍三重一村辦「新北年貨市集」，邀嚴選業者、商圈及公有零售市場，開賣年菜組合、蘿蔔糕及伴手禮等；市集人潮，充滿濃濃的眷村年味。

經濟發展局長盛筱蓉以新聞稿表示，春節是重要的傳統節慶，為讓市民感受濃厚的年節氛圍，今年攜手文化局、水利局高灘地工程管理處及空軍三重一村，推出以眷村年味及歲末圍爐為主題的系列活動。

「2025新北好年味」系列活動，包含圍爐、市集、遊河、搖元宵等；盛筱蓉在今天的年貨市集開幕式的「小龍迎春圍爐宴」，親手下廚製作清爽美味的涼拌海蜇皮，為圍爐宴加菜。

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經發局說，在年貨市集攤位或空軍三重一村店家，任兩間消費還能抽限量水陸小旅行船票。年貨市集回饋限量年味福袋；春節期間還有熱鬧的新春走秀、二手市集、迎財神與百人搖元宵等活動，盼讓大家感受滿滿的眷村年味。

市府說，為拓展藍色公路，活化淡水河忠孝碼頭功能，於18、19日、24日至26日，有限定的夜間遊河船班，黃昏時至忠孝碼頭搭乘，暢遊雙北河岸，可體驗水上年貨購物的獨特樂趣。（編輯：張銘坤）1140118

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新北市經發局長盛筱蓉（左）18日前往三重空軍一村出席2025新北好年味系列活動重頭戲「小龍迎春圍爐宴」，親手下廚製作涼拌海蜇皮，為圍爐宴加菜。（新北市經濟發展局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年1月18日
新北市經發局長盛筱蓉（左）18日前往三重空軍一村出席2025新北好年味系列活動重頭戲「小龍迎春圍爐宴」，親手下廚製作涼拌海蜇皮，為圍爐宴加菜。（新北市經濟發展局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年1月18日
盛筱蓉
新北辦黑白切大賽以豬肉為主題 總獎金50萬元新北好年味系列活動 1/17在空軍三重一村登場
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