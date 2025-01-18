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台南鹽水月津港燈節登場 感受光影盛宴

2025/1/18 21:30（1/18 21:46 更新）
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2025月津港燈節18日晚間在台南市鹽水區月津港周邊正式登場，今年以「光的年輪」為主題，邀請遊客一同感受夢幻光影盛宴。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年1月18日
2025月津港燈節18日晚間在台南市鹽水區月津港周邊正式登場，今年以「光的年輪」為主題，邀請遊客一同感受夢幻光影盛宴。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年1月18日
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（中央社記者張榮祥台南18日電）2025月津港燈節今晚在台南市鹽水區月津港周邊登場，以「光的年輪」為主題，4大展區展出66件作品，展期至2月16日，讓遊客感受光影盛宴。

台南市長黃偉哲今晚為2025月津港燈節啟燈揭幕，藝術燈區、巷弄燈區、月津超新星燈區、公19口袋公園燈區等4大展區，帶給無與倫比視覺饗宴。

黃偉哲表示，月津港燈節被譽為「台灣最美水岸藝術燈節」，是台南極具代表性文化節慶活動，已逾300個藝術團隊參與，成為新銳藝術家嶄露鋒芒重要平台，每年吸引數十萬遊客造訪鹽水，累積迄今突破800萬人次。

黃偉哲說，隨著月津港燈節的成功，市府逐年爭取經費配合景觀升級，建構城鎮藝術風貌，讓遊客共享光影盛宴，度過浪漫鹽水時光。

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市府新聞稿指出，今年月津港燈節作品相當具有可看性，藝術燈區有「無盡光輪」、「光-輪月」、「時光機裡的植物園」等多件藝術結合科技作品；月津超新星燈區展出「懷舊膨脹」、「追光」、「地域籤詩」等具有實驗性、趣味性徵件作品。

此外，巷弄燈區有「巷弄。糖光」、「月時獸」、「點亮‧時光」等，緊扣「時光」主題創作。公19口袋公園燈區依現地環境設置4件植物意象「榮光幻花」，作品融合街道家具功能，相當吸睛。（編輯：謝雅竹）1140118

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