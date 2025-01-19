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苗縣首屆客語說故事比賽 親子同台傳承母語

2025/1/19 16:44（1/19 17:11 更新）
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苗栗縣政府19日舉辦首屆客語說故事比賽，吸引全縣來自幼兒園、國中小學180名選手報名參賽，盼帶動「講客」風氣，傳承客家語言文化。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 114年1月19日
苗栗縣政府19日舉辦首屆客語說故事比賽，吸引全縣來自幼兒園、國中小學180名選手報名參賽，盼帶動「講客」風氣，傳承客家語言文化。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 114年1月19日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣19日電）為營造「講客」風氣，苗栗縣政府今天舉辦首屆客語說故事比賽，吸引全縣來自幼兒園、國中小學，共計142隊180名選手報名參賽，也有親子同台登場，傳承客家語言文化。

苗栗縣113學年度客語說故事比賽在三義西湖度假村舉行，縣府教育處表示，比賽分為幼兒親子組、國小A組（一至三年級）、國小B組（四至六年級）及國中組，有13所公私立幼兒園、48所國中小學，共計142隊180名選手參賽。

教育處指出，參賽者涵蓋不同年齡，有兄弟姐妹、同學攜手同台，藉由講述創意故事內容，展現流利客語及對客語學習的熱情，有人搭配傳統客家服裝粉墨登場，有的參賽者搭配豐富肢體語言，講起故事生動有模有樣；也有親子一起組隊上場，別具薪火相傳意義。

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財團法人台灣客家總商會為這次賽事提供總獎金新台幣30萬元，董事長葉春榮指出，台灣號稱有500萬客家人口，但會講客家話的可能不及1/3，期待未來能擴大規模開辦全國客語說故事比賽，攜手各界為傳承客家文化和語言盡一分心力。

苗栗縣副縣長邱俐俐是閩南籍，出席開幕式時特別以客語問候致詞，她表示，苗栗縣客家人口比例全國最高，縣府配合客委會辦理推動客語為通行語言，成效屢獲佳績，將繼續推動客家語言的學習應用與文化推廣，讓更多人感受到客家語言的魅力與價值。（編輯：方沛清）1140119

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