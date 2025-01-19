測速照相遭疑無助改善交通 中市府：降低事故嚴重性

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中19日電）台中固定式測速照相取締件數逐年攀升，3年來漲幅逾6成，去年交通事故逾5萬件，市議員批測速照相無助改善交通；中市府表示，測速執法是為降低交通事故發生及嚴重性。

民進黨台中市議員陳俞融今天發布新聞稿指出，據統計，台中市固定式測速照相取締件數逐年攀升，從民國111年的8萬3600多件、112年的12萬6300多件到113年達13萬7800多件，3年來漲幅達6成4。

陳俞融質疑，112年取締超速件數最多的固定式測速照相，是西屯區台灣大道四段2088號，高達1萬5190多件，此設備已設置超過17年之久，此路段不但路寬、路直又是下坡，車輛用滑的就超過50公里限速，同一條路速限從50至70公里，駕駛得斷斷續續踩煞車。

陳俞融提到，距離此處測速照相500多公尺的東大路一段與台灣大道四段路口，112年、113年都是西屯區第一大肇事熱點，顯然測速照相並未達到防制事故效果；她呼籲市府，應優先檢討不合理速限規定及改善交通工程，而非一味仰賴執法設備。

透過 Google News 追蹤中央社

對此，警察局透過文字稿回應，西屯區台灣大道四段2088號前固定測速照相設備，113年取締違規9400多件，較112年減少5700多件；台灣大道四段與東大路一段路口113年交通事故件數發生58件，與112年62件相較，件數減少4件，此固定式測速照相設備對於事故防制有成效。

警察局呼籲，超速帶來的風險包括高速行駛易使駕駛人視線範圍變小、反應時間及剎車距離變長、事故嚴重性也隨之增加；測速執法是為降低交通事故發生及嚴重性，用路人應依速限行駛，隨時注意速度。（編輯：陳仁華）1140119