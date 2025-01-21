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盧秀燕感染A型流感 請假未主持市政會議

2025/1/21 10:30
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（中央社記者郝雪卿台中21日電）台中市政府今天召開春節前最後一場市政會議，向來在會中說明市府春節措施的市長盧秀燕，今天因感染A型流感身體不適請假，昨天也未出席台中市議會國民黨團書記長交接典禮。

台中市府上午召開市政會議，由於今天是春節年假前最後一場市政會議，會中安排交通局、警察局、環保局、社會局、秘書處、文化局、經發局及民政局說明新春期間的市政措施，過去盧秀燕都會在這場市政會議中祝福市民新春快樂，及提醒春節期間應注意事項，今天則改由副市長黃國榮主持。

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盧秀燕未出席上午的市政會議，在大家疑惑下，黃國榮開場即說明，盧秀燕出現輕微發燒、咳嗽，身體不適，確診A型流感，雖然症狀不嚴重，但依防疫規定減少與人近距離接觸，在家自主健康管理，因而請假1天。

事實上，昨天盧秀燕即未安排公開行程，連向來不缺席的台中市議會國民黨團書記長交接典禮，也因感冒請假未參加。不過，今天凌晨嘉義發生地震，台中市也出現天搖地動情形，盧秀燕在地震發生不久，即在臉書發文提醒大家預防餘震，有網友留言「這地震文也發得太快了吧」。（編輯：郭諭儒）1140121

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