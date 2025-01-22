桃園新版國土計畫審議通過 估春節前送中央審查

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（中央社記者葉臻桃園22日電）桃園市去年啟動桃園市國土計畫專案通盤檢討、分區說明會，新版計畫昨天審議通過。市府說，預計農曆前將桃園市國土計畫書、國土功能分區圖報送內政部，盼中央能同時審議、生效。

桃園市長張善政昨天主持「桃園市國土計畫審議會」，審議民國113年桃園市國土計畫專案，通盤檢討暨桃園市國土功能分區圖。

桃園市政府都市發展局今天表示，這次藉由檢討原桃園市110年發布實施的國土計畫版本，重新修正未來發展地區的區位、發展類型，並完成各區公聽會，以求國土計畫能貼近桃竹苗大矽谷等中央旗艦計畫。

都發局指出，新版計畫書已獲桃園市國土計畫審議會通過，預定農曆年前將桃園市國土計畫書、國土功能分區圖報送內政部，希望中央能同時審議並同時發生效力。

桃園市政府都市發展局長江南志表示，這次通盤檢討是為補足近3年國家級重要產業政策，在原110年桃園市國土計畫的發展總量，以不增加原未來發展地區與「城2-3」劃設面積的原則下，重新布局未來20年的用地需求區位及種類，專注在廊帶狀的土地利用與保存。

都發局指出，這次通盤檢討以5大原則進行，分別對應桃竹苗大矽谷產業廊帶、珍珠海岸與大龍門觀光遊憩發展地區、鐵路地下化沿線土地使用轉型、環境保護與能源轉型政策，以及新增醫療、長照等社福設施的發展類型。

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張善政表示，雖然國土計畫將展延，仍希望中央協助計畫書與功能分區圖同時審議並加速審查，並盡速制訂區域計畫法案件受理的落日條款，以避免變更案件大量湧入。

他指出，希望中央要求區域計畫法下申請案件應符合已發布實施的全國國土計畫及各縣市國土計畫成長管理指導事項，包含總量、區位及類型，市府也將落實國土計畫有序利用，兼顧桃園在地發展，達到國土計畫指導與功能分區圖一致。（編輯：戴光育）1140122