新北人事調整 媒體人劉冠吟接任客家局長

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（中央社記者王鴻國新北23日電）新北市政府今天發布人事調整，現任客家事務局局長林素琴因生涯規劃卸任局長，局長職務由遠見天下文化未來親子品牌長劉冠吟接任。城鄉、觀旅及地政3局長升參事改代理局長。

新北市人事處表示，劉冠吟人事命令於2月7日生效。劉冠吟為苗栗公館客家人，是傑出的客家女性，對地方創生輔導具豐富的經驗，借重其對客家文化的深度了解及行銷專長，傳承及活絡客家文化。

人事處表示，劉冠吟為71年次，台灣大學新聞研究所碩士、台大中文學系，目前為遠見天下文化未來親子品牌長。

人事處還公布城鄉發展局局長黃國峰、觀光旅遊局局長楊宗珉及地政局局長汪禮國等人，自1月24日起轉任市府參事及顧問職務，同時代理原局長職務。

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據了解，3人職務調整已有前例，去年年中就有消防局長李清安、水利局長宋德仁、勞工局長陳瑞嘉與經發局長何怡明調任參事兼代理局長，研考會主委林豐裕調任技監兼任代理主委。事後，除消防局長及經發局長異動，宋德仁、陳瑞嘉回任局長，林豐裕回任主委。

市府人士表示，人事調整主要是原本由事務官拔擢為政務官，因副局長為11職等、局長為13職等，未來僅能以前一個事務官職等辦理退休，因此現在調任參事（事務官）為12職等，有助提升退休金。（編輯：張銘坤）1140123