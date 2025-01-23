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嘉義大埔地震災損 縣府建物勘檢慰問補助

2025/1/23 22:02（1/23 22:11 更新）
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嘉義縣大埔鄉21日強震致災，縣府23日宣布啟動震後房屋災損勘檢與受災戶慰問補助，震災補助包含受傷慰問金、受災戶慰問金及危險建物補助。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 114年1月23日
嘉義縣大埔鄉21日強震致災，縣府23日宣布啟動震後房屋災損勘檢與受災戶慰問補助，震災補助包含受傷慰問金、受災戶慰問金及危險建物補助。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 114年1月23日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣23日電）嘉義縣大埔鄉21日凌晨發生芮氏規模6.4地震，縣府啟動房屋災損勘檢，經專業技師認定危險建築，將補助修復或拆除，張貼紅、黃單災戶、地震中受傷者則發放慰問金。

嘉義縣政府今晚發布新聞稿表示，縣內民眾房屋因此次地震經土木技師公會與結構工程技師公會認定危險建築，每戶修復最高補助新台幣200萬元，拆除最高補助300萬元；張貼紅單災戶，最高每戶發給10萬元慰問金，黃單災戶最高每戶發給2萬元慰問金。

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另外，地震中受傷者依受傷程度發給每人3萬元至最高50萬元受傷慰問金。

縣府也公布「嘉義縣社會局仁愛基金賑災專戶」（帳號067-038-095029、台灣銀行太保分行），呼籲社會各界發揮善舉，協助災戶早日恢復正常生活。匯款單註明捐款人姓名、聯絡電話、地址，以方便郵寄收據，若欲「指定捐款用途」，也請一併註明。（編輯：唐聲揚）1140123

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