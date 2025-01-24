弘道基金會台中送237名長者年菜 助享春節氣氛

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（中央社記者郝雪卿台中24日電）春節9天連假從明天開始，弘道老人福利基金會台中服務處在過年前分別將237份年菜發送到台中市多個行政區的弱勢長者家中，年菜共4菜2湯1甜品，讓長者感受過年氣氛。

弘道基金會今天指出，基金會每年歲末寒冬之際皆會發起「寒冬助老 刻不容緩」獨居弱勢長輩關懷計畫，向社會大眾募集一整年關懷獨居弱勢長輩及提供歲末年節的「除舊佈新、辦年貨、送年菜、圍爐餐、走春迎新年」的服務經費，助老者溫暖度寒冬、溫馨好過年。

送年菜活動，由弘道社工與志工組成送年菜大隊，在春節前夕將237份年菜分送至台中市多個行政區弱勢長輩家，其中住在海線的73歲吳姓阿公，在父母親陸續過世後，未婚的吳姓阿公便一個人孤獨生活，10多年來獨居在破舊的土角厝。

弘道基金會表示，經濟狀況不好的吳姓阿公，偶爾會到附近廟宇幫忙廟務賺點生活費，但隨著年紀增長，阿公的雙腿越來越無力，只能倚靠低收補助支撐，弘道社工登門訪視關心後，得知有某工廠的好心老闆每天中午會送便當給阿公，弘道則補足早餐、晚餐的部分，提供便利超商的餐券，讓阿公能購買需要的餐食。

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社工登門訪視後，弘道基金會指出，吳姓阿公為省電費家沒有冰箱、電鍋等任何家電，擔心發送的冷凍年菜無法有效保存，便規劃一場溫馨的圍爐餐，搬來大紅圓桌，利用這次的年菜組合，在別處加熱好後再一路端到阿公家，大夥兒圍坐在一起，陪沒有家人的阿公提前吃圍爐餐，讓阿公樂開懷。

弘道基金會台中服務處長陳國慶表示，目前的寒冬助老服務經費需還差新台幣226萬元，需要社會大眾愛心支持，盼大家一起響應助老行動，捐款800元能讓長輩享年菜圍爐餐，捐款1200元助老除舊佈新、辦年貨，捐款3000元助老關懷服務一整年。（編輯：戴光育）1140124