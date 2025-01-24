台南哈赫拿爾森林流浪犬嚇壞遊客 市府移置39隻

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（中央社記者張榮祥台南24日電）號稱台南市區最後秘境的哈赫拿爾森林開放後，卻有流浪犬出沒嚇壞遊客，台南市動保處1月已移置39隻流浪犬，同時呼籲民眾勿餵養、勿棄養，維護市區森林秘境。

台南市動物防疫保護處今天指出，南區哈赫拿爾森林和竹溪寺周遭是台南市流浪犬重點管制區域，近10年流浪犬由數百隻減至約50隻，多有愛心人士管理，如今移置後，讓流浪犬有個安身處，遊客也能安心暢遊。

不過，動保處巡查仍發現哈赫拿爾森林周邊有不明人士放置廚餘，可能再引起流浪犬群聚；動保處將加強管制，避免流浪犬等問題再浮現。

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台南市南區竹溪上游原始森林早存在於荷據時期地圖，稱為哈赫拿爾森林；市府完成竹溪都會休閒水岸及體育園區階段性整治後，沿著金湯橋往上游推進，就到了這片台南市區最珍貴原始森林。

哈赫拿爾森林整修工程位置從竹溪橋到金湯橋共約400公尺，讓人得以慢慢揭開哈赫拿爾森林神秘面紗，以不同視角感受竹溪自然的美。（編輯：郭諭儒）1140124